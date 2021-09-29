Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 сентября 2021: вакцинированные в октябре могут получить подарки

Всего обследовано на COVID 1 277 695 человек Фото: минздрав Амурской области

В Благовещенске среди вакцинированных жителей разыграют подарки. В областной столице стартует акция «Культура за здоровье!».

Как сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области, среди жителей областной столицы будет разыграно сто призов. Правда, испытать удачу смогут не все, а лишь те, кто привился от коронавируса с 1 по 31 октября.

- Каждый прошедший вакцинацию получит билет с номером. Для участия в лотерее достаточно указать свой номер телефона и опустить отрывной талон в специальный короб, а сам билет сохранить до объявления результатов акции, - сообщают в министерстве.

Каждый четверг в инстаграм-аккаунте ведомства в 11.00 будут разыгрываться по 20 призов. Узнать результаты лотереи можно 7, 14, 21 и 28 октября, а также в понедельник, 1 ноября. Победителям необходимо будет обратиться в кинокассу АОДНТ, предъявив выигрышный билет.

В подарочные комплекты входят пригласительные на концерты, спектакли, выставки, а также оформленные в едином стиле защитные маски.

Тем временем, за прошедшие сутки заболевание диагностировано у 124 амурчан. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 89 человек (72%) болеет в форме ОРВИ, 35 (28%) – в форме пневмонии.

С нарастающим итогом зарегистрировано 35 258 случаев, показатель заболеваемости составляет 4509,58 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки снова вырос – 0,4 %.

Всего обследовано на COVID 1 277 695 человек, в том числе за последние сутки – 2 211.

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает об одной новой смерти от коронавируса. За весь период скончались 444 человека.

Выписаны из больниц 134 пациента. За весь период выздоровели 28 999 амурчан.