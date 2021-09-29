В Свободном зафиксирована четвертая волна коронавируса

По числу заболевших город президентского внимания находится на втором месте Фото: Олег Укладов

В Свободном с начала месяца зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Об этом на совещании в кабинете мэра Владимира Константинова 28 сентября сообщила главный врач городской поликлиники Ирина Юдина. По числу заболевших город президентского внимания находится на втором месте после Благовещенска. Если смотреть на количество заболевших на душу населения, то Свободный занимает первое место. При этом медики уверены: пока 80% населения не сделают прививку от коронавируса, коллективного иммунитета муниципалитет не достигнет, а, значит, случаи с тяжелым течением заболевания продолжат регистрировать.

- Только за минувшие сутки мы выявили 26 новых случаев коронавируса. Вирус стал еще более контагиозным и заболевание происходит очень быстро. Теперь болеют целыми семьями, болеет молодежь и дети, - рассказала Ирина Юдина. – Все мы видим, что страны, где провакцинировано не менее 80% населения, например, ОАЭ, снимают ограничения. В нашем городе привито 47%. Медработники привиты все и при повторном заболевании CОVID-19, болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не требуется.

Личный пример привел Владимир Константинов.

- В ноябре-декабре прошлого года я тяжело переболел с поражением легких в 65%. Лежал в госпитале и каждый день на первом этаже можно было видеть завернутые тела, которые выносили из здания… Через полгода поставил себе двухкомпонентную вакцину. Совсем недавно в один день ухудшилось самочувствие у меня и моего водителя. У обоих была температура. В моей семье все привиты. В итоге тест показал, у нас - отрицательный результат, у водителя - положительный. Лучшего доказательства того, что ГамКовидВак работает, мне и не надо. И я прошу всех руководителей провести работу со своими сотрудниками. Нам необходимо выработать коллективный иммунитет.

На данный момент в городской поликлинике имеется достаточно разной вакцины - двухкомпонентный «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), «КовиВак», «Спутник Лайт». Вскоре в город поступит «ЭпиВакКорона».

По словам Ирины Юдиной, «Спутник Лайт» рекомендуют тем, кто работает вахтовым методом. В отличие от «Гам-Ковид-Вак» ее ставят один раз, что является плюсом для тех, кто может пропустить вторую прививку. Кроме того, «Спутник Лайт» легче переносится и подходит для ревакцинации.