Жители Моховой Пади остались без бани

Чтобы жители Моховой Пади не расстраивались, им предложили мыться в банях города Фото: архив героя

В 2014 году жители Моховой Пади отмечали радостное событие - открытие бани. Старое здание восстанавливали своими силами, сами собирали деньги и делали ремонт. Однако счастье длилось недолго - в 2019-м парилку закрыли. В мэрии свое решение объяснили просто: баня не окупалась, и содержать ее было невыгодно.

Не смирились

Вот уже три года местные жители борются за свою баню. Обращались в благовещенскую администрацию, в прокуратуру и даже до суда дело довели. Но ситуация оставалась неизменной. Баня до сих пор под замком.

В апреле лед вроде бы тронулся: сельчане добрались до мэра. Олег Имамеев, в свою очередь, пообещал разобраться и сообщил, что в поселок скоро приедет комиссия, которая проверит здание бани и сделает соответствующие выводы.

- К нам приезжал заместитель мэра, сказал, что, как найдут деньги, проведут независимую экспертизу. Уже полгода почти прошло, так никто и не приехал. Мне кажется, что просто время тянут, чтобы здание пришло в негодность, - говорит местный активист Алексей Просвирин.

По словам мужчины, в середине августа главный инженер все же приехал в Моховую Падь. Но вместо того чтобы проверить состояние бани, он пригнал технику, вытащил котел и увез его в неизвестном направлении.

- Я обратился к городскому прокурору. Мне там никто не ответил. Тогда я написал прокурору областному, но и там тишина. Что делать дальше будем, пока не знаю. Соберу военный совет, подумаем, - планирует офицер на пенсии.

Но в одном местные жители точно уверены - баня нужна. В посёлке проживает порядка 8 тысяч человек, из 152 многоквартирных домов централизованной системой холодного и горячего водоснабжения оборудованы только 17. Получается, большинство жителей могут спокойно помыться только в общественной бане и она им жизненно необходима.

Это неэффективно!

Однако в администрации Благовещенска настаивают, что парилка в Моховой Пади нерентабельна. Как рассказали специалисты, за период 2014 - 2018 годов на содержание бани было направлено более 14 миллионов рублей. В 2014-м установили котел, заменили канализационные и водопроводные сети. Затем, в 2019-м, были выполнены работы по обслуживанию котлового агрегата и ремонту крыши.

- По итогам 2018 года услугами по помывке в бане в поселке Моховая Падь воспользовались 1102 человека. Средняя посещаемость в 2018 году в неделю составила 36 человек, или 18 человек в день при режиме работы два раза в неделю. С 2018 года баня стала работать только во время отопительного периода с октября по апрель в связи с сокращением числа помывок в летний период, - поясняют в администрации.

В апреле этого года мы писали, что с данными мэрии местные жители были категорически не согласны и даже показали выписку из книги учета посещаемости. В документе, подписанном администратором бани, приведены данные с 13 октября 2018 по 15 апреля 2019 года. Согласно ему, в месяц приходили попариться не менее сотни человек.

Однако в администрации Благовещенска настаивают, городской бюджет субсидировал более 85% стоимости услуги, что является крайне неэффективным расходованием бюджетных средств. Да и вообще, содержание бани являлось экономически нецелесообразным.

Большинство жителей могут спокойно помыться только в общественной бане и она им жизненно необходима Фото: архив героя

Здание непригодно

Между тем городские специалисты всё же выезжали на проверку бани. Но только не в 2021 году, когда об этом заговорили, а ещё раньше, в 2020-м. По данным администрации, экспертиза показала - здание пришло в негодность. Более того, комиссия сделала вывод, что и ремонту оно не подлежит.

- Вопрос о возобновлении работы бани в п. Моховая Падь являлся предметом рассмотрения в суде. Апелляционным определением Амурского областного суда было установлено, что администрацией созданы условия по обеспечению граждан банными услугами в полном объеме. Данное решение суда вступило в законную силу и является обязательным для исполнения всеми физическими и юридическими лицами на территории РФ, - говорят специалисты.

Чтобы жители Моховой Пади не расстраивались, им предложили мыться в банях города. Для этого в администрации разработали социальную меру поддержки «по оплате услуг по помывке».

- Жителям Моховой Пади, проживающим в жилищном фонде, не оборудованном централизованным горячим водоснабжением, с 1 июля 2021 года предоставляется скидка в размере стоимости проезда в общественном транспорте (туда-обратно) до бани № 6 на 1 помывку в неделю на одного человека, - отмечают в администрации.

Только вот местных жителей о льготе не оповестили. Более того, они и об экспертизе никакой не знали. Но, несмотря на это, амурчане сдаваться не намерены и будут продолжать борьбу, чего бы им это ни стоило!