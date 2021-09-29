Тындинец обматерил сотрудников за просьбу надеть маску и пообещал «растереть их в порошок» в соцсетях

Осужденный позиционировал себя как журналист Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Тынды осудили за оскорбления. По информации администрации столицы БАМа, мужчина обматерил сотрудника Городского дворца культуры «Русь» за то, что последний попросил его надеть медицинскую маску. При этом осужденный позиционировал себя как журналист.

Руководство ГДК попыталось успокоить амурчанина, но он переключился на директора дворца. Мужчина употребил десятки нецензурных слов в адрес сотрудников ГДК и пообещал «стереть их в порошок» в социальных сетях.

Городской Тындинский суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1.ст.5.61 КоАП и подвергнул его наказанию в виде штрафа.

Но это не помогло. Несмотря на судебное решение, тындинец продолжает ходить по учреждениям культуры и образования и оскорблять сотрудников. Так, недавно он нецензурной бранью высказался в адрес директора гимназии № 2, которая контролировала ремонт пришкольной территории.