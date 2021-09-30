Все на «Ярмарку жилья»: чем заняться в Благовещенске на выходных?

Жители города, а также приезжие амурчане смогут побывать на строящихся объектах недвижимости и подобрать для себя квартиру мечты Фото: архив

На этой неделе в Благовещенске пройдет уникальное мероприятие - «Ярмарка жилья» (0+). Жители города, а также приезжие амурчане смогут побывать на строящихся объектах недвижимости и подобрать для себя квартиру мечты. Но это еще не все! Рассказываем о самых интересных и полезных событиях в ближайшие дни.

Вперед за жильем

В эти выходные в амурской столице пройдет «Ярмарка жилья» (0+). Гостей мероприятия встретят главные застройщики Благовещенска, а вместе с ними представители агентств недвижимости и специалисты пенсионного фонда, налоговой службы. Эксперты расскажут о нюансах получения ипотеки, распоряжения материнским капиталом, жилищными сертификатами и так далее.

Горожан ждут экскурсии по объектам недвижимости. Благодаря АО «Специализированный застройщик АНК» все желающие смогут увидеть ЖК «Ломоносов», а ООО «Суперстрой» продемонстрирует жилой дом на пересечении улиц Политехнической и Краснофлотской. «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ» покажет объекты в Чигирях и на улице Василенко. Компания «Этажи» расскажет о выгодах покупки квартиры в доме на Чехова (на пересечении с Пионерской).

Также амурчан ожидает обзорная экскурсия агентства недвижимости «Перспектива24» по городу, где им расскажут о ценах, плюсах и минусах недвижимости в зависимости от района города. Выезд состоится с площадки ТРЦ «Острова». Маршрут экскурсии: по ул. Загородной в сторону микрорайона, далее - заезд на Тепличный, КПП и Тайвань, Чайковского, Спичфабрику, Судоверфь, ЖК «Чайка». А затем экскурсанты отправятся в центр города, далее на улицу Калинина и вернутся к ТРЦ «Острова».

Ну и приятным бонусом станет то, что на мероприятии «Ярмарка жилья» пройдет беспроигрышная лотерея!

«Ярмарка жилья» (0+) состоится 2 октября с 10.00 до 16.00 в GRAND ARENA ТРЦ «Острова» по адресу: ул. Мухина, 114.

Ищем счастье

Испытав удачу в поиске жилья, самое время окунуться в творчество. И как раз в Благовещенске состоится музыкально-поэтический вечер «О верю, верю, счастье есть!» (0+), посвященный творчеству Сергея Есенина.

Любители творчества русского поэта услышат популярные песни «Клен ты мой опавший», «Отговорила роща золотая», «Над окошком месяц», «Сыпь, тальянка» и другие в исполнении Валентины Щебеньковой.

В программе вечера «О верю, верю, счастье есть!» также примут участие Сергей Яковлев и Сергей Феоктистов.

Насладиться творчеством Сергея Есенина благовещенцы смогут 3 октября в 16.00. Музыкально-поэтический вечер пройдет Амурском областном краеведческом музее. Записаться на мероприятие можно по телефону: 77-34-14.

Амурская фотография

А для тех, кто хочет смотреть, а не слушать, в Благовещенске проходит фотовыставка «Амур ФOTO-2021» (6+). Поспешите, в конце этой недели она закроется!

Выставка Всероссийского конкурса «Амур ФOTO-2021» посвящена амурскому фотокорреспонденту Владимиру Стеганцеву. На ней представлено 90 лучших фоторабот в номинациях «Мой космос», «Наука и технологии», «Расширяя границы», «Репортаж», «Чарующие тайны народных традиций».

В конкурсе приняли участие более 90 фотографов в возрасте от 13 до 82 лет, как любители, так и профессионалы. Свои работы показали и творческие объединения. В выставке представлены авторы со всей России и не только. Так, есть участники из Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей, Еврейской автономной области, республик Адыгея и Башкортостан, Хабаровского и Приморского краев, Москвы и Санкт-Петербурга. В фотоконкурсе даже представлены работы участницы из Японии!

Посмотреть фотоработы можно до 2 октября. Фотовыставка проходит в выставочном зале по адресу: ул. 50 лет Октября, 2/2. Билеты от 100 рублей.

Для настроения

Никогда не поздно осваивать новое, поэтому не сидим дома, а вперед на мастер-класс по рисованию «Цветущее настроение» (12+). На нем благовещенцы смогут не только научиться рисовать, но и узнают много интересного и полезного.

Участники мастер-класса познакомятся с техникой пастели и выполнят работу - пейзаж цветущего поля лаванды. Занятие сформирует понятие о пейзаже, познакомит с его видами, а также научит последовательности в работе над созданием картины и использованию свойства линейной и воздушной перспективы.

Помимо этого, посетителей мастер-класса ознакомят с творчеством известных художников-пейзажистов.

Желающим понадобятся лишь разноцветные мелки пастели, ватные палочки, стирательная резинка и специальная бумага.

Мастер-класс «Цветущее настроение» (12+) проходит в выставочном зале Благовещенска по адресу: ул. 50 лет Октября, 2/2. Посетить занятие можно до 30 октября. Билеты от 300 рублей.

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Чудеса для детей

Юным благовещенцам очень повезло - на этой неделе для них подготовили много необычных и увлекательных мероприятий.

На этих выходных пройдет мастер-класс для маленьких исследователей «Щелочи» (6+). Ребята смогут почувствовать себя настоящими учеными.

Юные химики выяснят, чем опасна щелочь и почему при этом она так полезна. А еще узнают, как устранить засор в раковине, надуть воздушный шарик в точности так, как надували аэростаты в XVIII веке. Помимо этого, на занятии ребята прочитают секретное послание при помощи аммиака, а в конце устроят красочное сражение щелочи с лимонной кислотой. Согласитесь, звучит очень интересно!

Мастер-класс пройдет 3 октября в 11.00 в Амурской областной детской библиотеке. Продолжительность урока - один час. Занятие стоит 450 рублей.

*В Амурской областной библиотеке напомнили, что при посещении необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора: температурный контроль на входе, обработка рук, наличие маски.

Рисуем мишку

Для юных благовещенцев на этих выходных пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию «Мишка с медом» (6+).

Организаторы заявляют, что никаких особых художественных навыков от участников не требуется. На уроке будут использоваться легкие, понятные каждому техники. При этом отличный результат ждет каждого, даже тех, кто никогда ранее не рисовал.

Такие занятия развивают детскую креативность. При помощи техник рисования дети учатся выходить за границы привычного мышления. Для урока предоставляются все необходимые материалы. Дети младше восьми лет могут посетить занятие вместе с родителями.

Мастер-класс пройдет 3 октября в 10.00 в Амурской областной детской библиотеке. Стоимость занятия 500 рублей, продолжительность - один час.

Здоровье своими руками

Ну а напоследок расскажем об очень необычном и творческом занятии для детей и взрослых. В выходные пройдет мастер-класс по изготовлению полезных и красивых свечей (6+).

На уроке все желающие смогут сделать свечи из пчелиного воска. В них будут добавлены свежевысушенные травы и эфирные масла. Организаторы уверяют, что такие свечи укрепят иммунитет, поднимут настроение и добавят радости в последние осенние денечки!

Все материалы для занятия участникам предоставят. С собой нужно лишь взять хорошее настроение и желание творить.

Мастер-класс пройдет в Амурской областной детской библиотеке 3 октября в 12.00. Стоимость занятия 500 рублей, продолжительность - один час. Справки и запись по телефону: 8-914-563-36-69.