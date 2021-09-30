Благовещенцы плохо участвуют в опросе про транспортную доступность в городе

Горожане не верят, что опрос поможет изменить что-то к лучшему Фото: архив

В Благовещенске продолжается опрос, посвященный модернизации транспортной системы города. По данным администрации, в нем приняли участие лишь около 1 000 человек, при том, как услугами транспорта пользуется около 40 тысяч граждан ежедневно.

Выразить свою заинтересованность в улучшении работы автобусов и оставить свое мнение о цене проезда, перечислить необходимые улучшения общественного транспорта необходимо до конца октября.

На основе ответов специалисты московской корпорации ООО «Строй Инвест Проект» составят улучшенную транспортную модель маршрутной сети Благовещенска.

«Комсомолка» узнала у горожан, приняли ли они участие в опросе и почему. К примеру, Анжела не верит в то, что такая мера поможет что-то улучшить. Она приняла участие только во второй части – первый опрос девушка пропустила.

- Мне не нравится, как у нас в городе ходят автобусы. Я живу в отдаленном районе Благовещенска - на КПП. Туда и оттуда очень сложно добираться. Утром, когда еду на работу жду автобус по 20-30 минут, вечером все 40 минут. При этом автобусы маленькие, людей очень много! Добраться до дома можно только на автобусе № 39. Опрос разочаровал, было сказано, что по его итогам смогут улучшить транспортную доступность, в итоге там даже нет конкретных вопросов. И как, спрашивается, тогда будут работать над проблемой? Судя по опросу, его провели, чтобы немного улучшить удобства внутри транспорта и увеличить за это цену, - считает горожанка.

Ольга прошла пока лишь первую часть опроса, на вопросы из второго сегмента планирует ответить позже. Пока в женщине живет лишь слабая надежда, что что-то изменится, но уверенности все равно нет.

- Я участвовала в опросе про автобусы, потому что эта тема, которая очень остро меня волнует. На работу долгое время не приходилось ездить из микрорайона в центр города, и это максимально некомфортно в часы пик. Проходя опрос, во мне жила слабая надежда, что это может хоть немного улучшить ситуацию, - рассказала благовещенка.

Виталий ездит на автобусе редко, но, как он говорит, «метко». В опросе он участие принял, но не верит, что что-то изменится.

- Каждый раз, когда мне нужно уехать куда-то, что-то да происходит. В последнее время недоволен маршрутом №31. Я живу на КПП, и у него здесь конечная точка. Порой его приходится ждать очень долго, при этом три-четыре автобуса стоит на остановке, а водители курят или болтают. А иногда он пролетает мимо и никого не ждет. Насчет 38 маршрута было много жалоб, но нам все время говорят про его нерентабельность. Вы бы видели, как он набит по утрам! Какая нерентабельность может быть? На нем и ездят нечасто, потому что проще доехать на другом маршруте и дойди пусть даже немаленькое расстояние пешком, - высказался мужчина.