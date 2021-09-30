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Происшествия30 сентября 2021 10:56

Жители Благовещенска заметили мужчину, готовящего наркотики во дворе дома

Полиция проводит проверку
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Происходящее очевидцы сняли на видео Фото: скриншот видео

Происходящее очевидцы сняли на видео Фото: скриншот видео

Благовещенцы заметили во дворе дома №54 по улице Политехнической мужчину, который готовил запрещенные вещества. Происходящее очевидцы сняли на видео и прислали в редакцию КП.

На кадрах виден мужчина в окружении кухонной утвари и газовой плиты. Он находился между гаражами во дворе. При этом парень просил его не снимать.

Автор видео не раз спросил благовещенца о том, что тот делает. На это был дан ответ: «Варю, потому что болею».

Очевидец возмутился тому, что происходит. Он посчитал такое поведение недопустимым – посреди дня его могут увидеть дети.

В полиции города рассказали, что заявлений по данному факту не поступало. Правоохранители отметили, что проведут проверку.

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