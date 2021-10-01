Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 октября 2021: двое умерли за сутки

Больше 120 человек заболевают за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Амурской области коронавирус подтвердился у 122 амурчан. По данным регионального управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3%.

У 82 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67%), у 40 – в виде пневмонии (33%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 35 500 случаев, показатель заболеваемости составляет 4540,54 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 282 192 человек, в том числе за последние сутки – 2 230.

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает о двух новых смертях от болезни. Количество летальных исходов достигло 446 случаев.

Выписаны из больниц 29 273 человека, в том числе 138 – за последние сутки.