49 видеокамер для раннего обнаружения возгораний установят в Приамурье к 2022 году

С 20 сентября на территории области действует особый противопожарный режим. Губернатор области проверил работу региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы. В целях раннего обнаружения возгораний в регионе используется космомониторинг и «Лесохранитель».

По системе «Лесохранитель» в области установлено и введено в работу восемь камер, передающих сигнал в онлайн-режиме. В случае возгорания координаты места передаются в диспетчерские службы, данные проверяются наземными службами.

- Согласно статистике, с начала года на территории области природные пожары зарегистрированы на площади более 81 тыс. га, что вдвое меньше, чем в прошлом году. На сегодняшний день общая численность лесопожарной группировки составляет 950 человек и 445 единиц техники. Для дополнительного оснащения амурских лесхозов в рамках нацпроекта «Экология» за счет федерального бюджета приобретено 25 единиц техники, ещё семь единиц будет поставлено в течение месяца. С начала пожароопасного сезона 2021 года взята в работу система «Лесохранитель» и уже хорошо себя зарекомендовала. Сейчас по программе охвачено девять муниципалитетов, до конца года вдоль федеральной трассы дополнительно установят 16 видеокамер. Всего 49 видео камер для раннего обнаружения возгораний установят в Приамурье к 2022 году. Они позволят на ранней стадии определять место пожара и в наиболее короткий период реагировать на возгорания, - сказал Василий Орлов.

Помимо этого специалистами диспетчерской службы области ведется космический мониторинг возгораний. Данные о возгорании поступают со спутника и обновляются каждые 10 минут и передаются в ЕДДС муниципалитетов.