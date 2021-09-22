Вовлечь больше детей в программы дополнительного образования помогает национальный проект

К 2030 году в обучение по программам дополнительного образования должны быть вовлечены 80% детей – такую задачу поставил Президент РФ Владимир Путин. О том, какими темпами в этом направлении идет работа в Амурской области, рассказали накануне на заседании регионального Правительства.

- Дополнительное образование – это обучение на основе тех предпочтений, которые есть у ребенка. Во многом оно помогает определиться, к чему у ребенка есть интерес и склонности, формирует представление о возможной будущей профессии. И, конечно, помогает детям учиться более успешно, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Вовлечь больше детей в программы допобразования помогает национальный проект, который третий год подряд реализуется в Амурской области. Бесплатно школьники могут учиться в том числе в «IT-кубе» (в этом году их стало три), стационарных и мобильных технопарках «Кванториум». В 98 школах созданы центры «Точка роста», которые можно и нужно использовать не только в рамках общеобразовательных программ, но и дополнительного образования.

Согласно данным персонифицированного учета детей, который с 2020 года осуществляет Навигатор дополнительного образования области, в Приамурье программами допобразования охвачено более 60% юных амурчан в возрасте с 5 до 17 лет.

- Летом количество детей, охваченных программами дополнительного образования, посещающих профильные смены, сезонные школы должно было быть не менее 50%. В июне и июле региональный показатель доходил до 55%, в августе — снизился до 38,6%, – привела статистику зампред регионального правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева. – Хотелось бы отметить города Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Ивановский и Завитинский районы, которые продемонстрировали высокий уровень работы в летние месяцы, повысив таким образом общий региональный показатель.

Успешной практикой реализации программ допобразования поделился Тындинский район. Там для реализации своих способностей детям предложено свыше 250 кружков и секций.

На заседании рассмотрели причины, влияющие на успешное достижение показателя, также были даны рекомендации по улучшению результатов. В частности, муниципалитетам рекомендовано провести анализ популярных среди амурских детей программ, не тех, что не пользуются спросом.