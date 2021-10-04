Коронавирус в Приамурье, последние новости на 4 октября 2021: больше 282 тысяч амурчан привились первым компонентом вакцины

В регионе продолжают умирать люди от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 29 сентября в Амурской области первым компонентом вакцины привились 282 762 человека, вторым компонентом – 231 442 человека. По информации областного правительства, темп вакцинации составляет больше 500 человек в день по первой аппликации и свыше 850 человек по второму компоненту. Порядка 350 человек повторно вакцинировано за сутки.

Вместе с тем в Приамурье проходит повторная вакцинация. Прививки делают по эпидемическим показаниям через полгода после перенесенного заболевания или после первичной вакцинации.

Сделать прививку от коронавируса можно в любой поликлинике города или в мобильных пунктах вакцинации. Они будут работать в следующем режиме:

ТРЦ «Флагман» - будни с 16.00 до 19.00.

ТРЦ «Острова» - будни с 13.00 до 16.00, в выходные с 12.00 до 16.00.

ТРЦ «Мега» - будни – с 13.00 до 19.00; в выходные – с 12.00 до 16.00.

ТРЦ «Перекресток» - выходные с 16.00 до 19.00.

Пункт возле супермаркета «Фрешмаркет» на перекрестке Пушкина-Амурская. Время работы: суббота-воскресенье с 12.00 до 15.00.

Пункт около Центрального Универмага с 12.00 до 16.00, а также в будни в Флюорографической станции с 8.30 до 13.00.

В течение месяца пункт вакцинации будет работать в ОКЦ, за исключением 13, 24 и 31 октября.

Тем временем, в Амурской области диагноз «коронавирус» поставили 123 жителям региона. Общее количество заболевших достигло 35 871 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Амурской области, у 90 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73%), у 33 – в виде пневмонии (27%).

Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %, показатель заболеваемости – 4 587,99 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 288 901 человек, в том числе за последние сутки – 2 437.

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает, что количество выздоровевших в Приамурье за последние сутки составило 137 амурчан. Общее число выписанных пациентов достигло 29 692.

Смерти от вируса продолжают регистрироваться в Амурской области. За минувшие сутки скончались еще четыре человека, за весь период зарегистрирован 451 летальный исход.