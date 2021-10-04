Во время строительства храма в Благовещенске нашли останки монахини

Неокраеведам ситуация не понравилась Фото: благовещенская епархия

В Благовещенске во время строительства нового храма были обнаружены останки женщины. Их нашли в пятницу, 1 октября, на территории строящегося Богородично-Албазинского храма. Тогда специалисты устанавливали купола и кресты. В то же время на участке, расположенной на южной стороне рыли котлована для водоотводного колодца. Тогда и был обнаружен кирпичный склеп.

- Его верхняя плита была задета ковшом экскаватора. По благословению правящего архиерея из состава присутствовавших на стройплощадке священнослужителей и сотрудников Благовещенской епархии была образована группа, а в дальнейшем – специальная комиссия по исследованию захоронения. Правящий архиерей благословил приподнять повреждённую плиту и обследовать содержимое склепа, - рассказали в благовещенской епархии.

Под плитой оказался хорошо сохранившийся кирпичный склеп, в котором обнаружили гроб с останками женщины в монашеской одежде. С помощью сопоставления содержимого могилы с историческими источниками было установлено, что останки принадлежат игуменье Палладии – первой настоятельнице Богородично-Албазинского храма. Согласно архивным документам, 5 мая 1912 года она умерла от воспаления слизистых оболочек.

- Правящим архиереем было принято решение не перезахоранивать останки почившей игуменьи, оставить их в обнаруженном положении и состоянии в историческом склепе, аккуратно накрыв его каменной плитой, и в ближайшее время установить крест-памятник на могиле первой игуменьи Богородично-Албазинского монастыря. Утром 2 октября на месте обнаруженного погребения храма была отслужена панихида по рабе Божией игуменье Палладии, - рассказали в пресс-службе епархии.

Тем временем, неокраеведы не оценили вскрытие могилы представителями церкви. Об этом они рассказали в своем Instagram. Их удивило, что решение об эксгумации принял руководитель религиозной организации, а надзорные органы это событие никак не комментировали.

- Хотелось бы уточнить, в какой момент археологические раскопки и эксгумация стали происходить не по разрешению государственных органов, а по благословению религиозных организаций? Все ли религиозные организации могут благословлять раскопки или только ограниченный список? Достаточно ли для чёрных копателей благословения религиозной организации, чтобы вскрывать древние могильники? – возмутились неокраеведы.

Центр сохранения культурного наследия Амурской области объявил, что захоронение не является могильником, а считается обычной могилой, как на кладбище. Однако получение разрешения на вскрытие не комментировали.

Как стало известно, склеп под Шадринским собором обнаружили еще около 10 лет назад. Тогда вскрывать его не стали. Специалисты решили, что достоверно установить личность похороненного человека все равно будет невозможно. Это подтвердил и еще один историк в комментариях под публикацией:

- С конца 1990-ых я собирала в разных архивах материалы о захоронениях на территории Шадринского собора Благовещенска. Некоторые архивные записи по захоронениям мне удалось найти. Шло время. Список пополнялся новыми именами. Мне сейчас непонятно: сегодня в новостях прочла утверждение о найденной могиле, настоятельницы монастыря. Возникает вопрос: на каком основании сделан такой вывод? Я давала информацию не только об этой женщине. И не только она покоится там, в монашеской одежде. Обидно, когда попирается наша история, и труды краеведов по сохранению истории перечёркиваются. Неужели тем, кто берёт на себя право утверждать о захоронении именно этого человека, даже отпевать его не стыдно перед историей? А захоронения там были и есть. Что же будут тогда утверждать эти люди, когда случайно вскроют очередную могилу? Выдумывать новые имена.

Справка

До приезда в Благовещенск Палладия 10 лет была начальницей Полунинской Крестовоздвиженской общины Рязанской епархии. Распоряжением Святейшего Синода в 1909 г. она была назначена настоятельницей новоучреждённого градо-Благовещенского Богородично-Албазинского женского монастыря и возведена в сан игуменьи. В европейской России она сформировала общину из 32 сестер, вместе с которыми в 1910 году прибыла в Благовещенск. Трудами деятельной настоятельницы первая в Приамурье женская обитель, существовавшая ранее только юридически, приобрела реальные очертания. Время игуменства: 16 сентября 1909 г. – 5 мая 1912 г.