«Так жить нельзя»: как борятся с домашним насилием в Приамурье?

С годами существенно изменился портрет домашнего тирана Фото: АООМО «Пульс»

В Амурской области реализуют проект «Крепкая семья - основа безопасности общества», который получил грант министерства социальной защиты в размере 250 тысяч рублей. Выигранные средства пошли на обустройство кабинета бесплатной психологической помощи жертвам домашнего насилия. Но все ли обращаются за помощью? «Комсомолка» узнала, куда бежать, если муж поднимает руку, и почему бьет - не значит любит?

Проблема была всегда

В Приамурье проблемой домашнего насилия занимается амурская областная общественная молодежная организация «Пульс» (АООМО «Пульс»). Специалисты организации подготовлены для работы с людьми, пережившими насилие в семье, за спинами психологов стажировки, практики и профессиональное обучение, в том числе за рубежом.

- Этой проблемой мы занимаемся с 2001 года. К сожалению, «Пульс» - это просто общественная организация, у нас нет постоянного ресурса, чтобы содержать большое количество специалистов. Но за время работы мы обзавелись большим количеством партнеров в различных структурах, как государственных, так и частных, с которыми мы взаимодействуем, - рассказывает председатель АООМО «Пульс» Лариса Фокина.

Насилие в семье, отмечает Лариса Валерьевна, было всегда. Но в последние годы о нем стали чаще говорить. Люди стали понимать, что так жить нельзя.

- Когда мы начинали работать, то рассматривали только насилие над женщинами, - продолжает Лариса Валерьевна. - Но сейчас расширили спектр до всех членов семьи. Даже если издевательства и давление терпит только женщина, на самом деле страдают все. А дети, которые становятся свидетелями всего этого, часто получают серьезные психологические травмы, влияющие на их дальнейшую жизнь, ведь если человек живет в такой среде, ситуации насилия могут в будущем восприниматься как норма.

Главная цель проекта «Крепкая семья - основа безопасности общества» - изменить отношение к домашнему насилию, объяснить людям, что это -преступление, которое не должно оставаться безнаказанным. Поэтому «Пульс» проводит тренинги и семинары с правоохранителями, работниками соцзащиты, а также со студентами психологических и юридических факультетов.

Не только побои

Зачастую даже взрослые люди не понимают, что именно является насилием. Вопреки распространенному мнению, это не только побои. Кроме привычного физического насилия существует также сексуальное, психологическое и экономическое. Домашний тиран может использовать детей и причинять вред им, чтобы держать под контролем их мать.

Неспроста активная работа проводится именно со студентами, ведь молодежь перед вступлением во взрослую семейную жизнь должна понять, что любое насилие в семье недопустимо, а главное - научиться распознавать его признаки.

Бывает, что первые признаки экономического и психологического насилия молодые девушки принимают за заботу со стороны парня. Постоянный контроль жизни, следование за возлюбленной повсюду, нежелание отпускать на учебу или работу под предлогом, что он мужчина и сам обеспечит семью.

Путают насилие и конфликты. Однако конфликт - это всегда разговор двух сторон и поиск общего решения. Рукоприкладство - это не решение.

План побега

На Дальнем Востоке нет ни одного кризисного центра, который бы активно занимался помощью пострадавшим от домашнего насилия. В Амурской области на данный момент есть шесть комнат временного пребывания, предоставляющие все условия для жизни, а также бесплатного психолога и юриста, однако эти неофициальные «убежища» не финансируются и нередко бывают заняты.

- Чаще всего люди идут к знакомым, друзьям. Но когда нам звонят, мы с каждым прорабатываем индивидуальный план действий, потому что официальных четких схем не существует, - отмечает Лариса Фокина. - Например, был случай, когда женщина боялась вызвать полицию, боялась, что за это накажет муж. Оказалось, что она жила в доме, где живут мои знакомые, мы придумывали, что она набирает мне, я звоню знакомым, они вызывают полицию как соседи, чтобы обращение шло не от нее. Кстати, помогло.

В этом плане, отмечает Лариса Викторовна, неплохим примером может послужить опыт других стран.

- В других странах есть кризисные центры и убежища, а также центры помощи женщинам, семьям и даже мужчинам. Есть специально обученные люди во всех структурах. Мы видели много недостатков, но система все равно работает, - добавляет Лариса Фокина. - Например, существует «охранный ордер», который запрещает обидчику приближаться к пострадавшей, находиться с ней в одном помещении, звонить ей, писать и каким-либо образам связываться. То есть пострадавшей стороне не надо куда-то бежать.

Такой же документ предлагается ввести в России в рамках закона о домашнем насилии, но в стране слишком много противников.

- Они говорят, что это противоречит Жилищному кодексу, человека же выгоняют из квартиры, - объясняет Лариса Валерьевна. - А я считаю, что это нормально. Квартира остается семье, а ты, если не можешь вести себя в семье адекватно, будешь от семьи изолирован. К тому же, человек при желании может исправиться, и тогда - пожалуйста, возвращайся.

Помощь психолога

Часто женщины после ухода от мужа-тирана чувствуют вину за свой поступок, стыдятся об этом говорить. Для пострадавших от домашнего насилия особенно важна психологическая помощь. Поэтому при общественной организации «Пульс» начал функционировать кабинет бесплатной психологической помощи.

- Человек к нам приходит, и мы начинаем работать в зависимости от запроса. Кому-то нужна разовая консультация с психологом, а кому-то - регулярная планомерная работа, - отмечает Лариса Фокина. - Однако чаще всего звонят с бытовыми вопросами - что делать, куда жаловаться, куда бежать, как себя обезопасить. Но к психологу тоже идут. Бывали даже случаи, когда приходили всей семьей - с мужем и детьми.

Человек должен, наконец, понять, считает Лариса Валерьевна, что насилие - это ненормально. Важно изменить отношение к ситуации, ведь мир в семье начинается с каждого отдельного человека.

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КСТАТИ

С годами существенно изменился портрет домашнего тирана. Если раньше в представлении людей это был «типичный забулдыга», который колотит жену и бранится на всю улицу, то сейчас это человек любой профессии, любой должности, любого возраста, который зарекомендовал себя как хороший сотрудник и семьянин. Более того, исследования показывают, чем образованнее человек, тем более изощренные методы насилия он применяет.

К слову, за все годы работы в общественную организацию «Пульс» не обратился ни один мужчина.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В прошлом году общественная молодежная организация «Пульс» проводила исследование среди населения и специалистов, которые в рамках своей основной деятельности могут иметь влияние на решение проблемы домашнего насилия. 90% опрошенных считает, что насилие есть, 70% - сталкивались с ним в своей семье или семье своих близких, и 99% уверены, что в России необходим закон о домашнем насилии.

Большинство специалистов в правоохранительных и социальных структурах - полиция, соцзащита, образование, общественные организации - убеждены, что взаимодействие ведомств в ситуациях домашнего насилия недостаточно.