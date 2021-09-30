Бочка с халцедонами и ростомеры животных: в Норском заповеднике открылась интерактивная зона

В Норском заповеднике открыли интерактивную входную зону. Объект представляет собой ряд элементов, выполненных из натурального дерева: ростомеры животных в полный рост, столбики с вращающимися кубиками, собрав которые, можно выявить определенные природные закономерности, бочка с халцедонами и слепки следов животных, которые обитают на территории.

Именно с этой площадки начинаются туристические маршруты Норского заповедника. Это своеобразный «портал» для туристов, который помогает окунуться в мир неповторимой и уникальной природы Амурской области. Кроме интерактивных объектов конструкция включает в себя информационные стенды, где можно познакомиться со всеми видами маршрутов особо охраняемой территории. Также по специальному qr-коду, который ведет на региональный портал Туристского-информационного центра Амурской области, у туристов есть возможность узнать о других объектах показа.

- Приглашаем амурчан и гостей области посетить это уникальное место. Туры в Норский заповедник стартовали в этом году. Как раз сейчас можно наблюдать уникальное природное явление. Крупнейшая в России популяция мигрирующей сибирской косули покидает Норский заповедник с начала сентября и до середины октября. Животные перемещаются на место зимовки в южные и малоснежные территории области. Над проектом интерактивной площадки мы работали совместно с Норским заповедником и министерством экономического развития Амурской области, — рассказали в амурском туристко-информационном центре.

Напомним, Норский заповедник — это первый маревый заповедник в России, самый большой по площади в Приамурье и самый молодой по возрасту. В феврале 2021 года ему исполнилось 23 года. Эта красивейшая природная территория находится в междуречье Норы и Селемджи. Кстати, именно здесь расположено крупнейшее «Бурундинское» месторождение халцедонов. Это так называемые «кремушки», которые обычно находят по берегам рек. Амурское месторождение состоит из 33 косовых россыпей общей длиной до 80 километров (от устья реки Бурунда). На заповедных косах встречаются разные разновидности халцедонов: сердолики, сардеры, карнеола и агаты.