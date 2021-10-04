Благовещенский врач Наталья Фатьянова: «COVID-19 может привести к хроническим заболеваниям и «черной плесени»

Медики напоминают, что прививка – лучшее средство защитить себя и своих близких Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенске продолжают работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Медики напоминают, что прививка – лучшее средство защитить себя и своих близких. Вакцинация гарантирует, что заболевание будет перенесено легче и с наименьшим уроном для организма.

О последствиях перенесенного СOVID-19 рассказала главный врач Амурского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Фатьянова.

- Опыт лечения таких пациентов приводит к успехам. Мы имеем представление, как лечить, тем не менее, на первый план сегодня выходят последствия. Пациенты, которые перенесли СOVID-19 в тяжелой и средне-тяжелой форме, как правило, имеют отклонения в здоровье со стороны тех или иных систем. То есть они переходят в группу хронических больных. Это многочисленные тромбозы, которые могут быть в любых сосудах и во всех абсолютно органах и тканях. Там, где тромбоз, там нарушение микроциркуляции. И это на всю оставшуюся жизнь. Антибиотикотерапия при «ковиде» настолько понижает иммунную систему, что сегодня есть случаи заболевания людей так называемой «черной плесенью». Лекарствами это уже не вылечишь. Если мы уже подавили все, если мы антибиотики применяли, врачу не остается ничего, кроме как удалять пораженные участки, – рассказала Наталья Фатьянова.

Благовещенцы могут привиться в одном из шести мобильных пунктах вакцинации, которые находятся в разных районах города.

В ТРЦ «Острова» и ТРЦ «Флагман» горожан вакцинируют в будни с 16.00 до 19.00, в выходные дни – с 11.00 до 14.00.

В ТРЦ «Мега» время работы мобильного пункта вакцинации: в будни – с 13.00 до 19.00; в выходные дни – с 12.00 до 16.00.

Вакцинировать горожан ежедневно будут и в ЦУМе с 12.00 до 17.00, а также на флюоростанции (ул. Б.Хмельницкого) с 8.00 до 13.00 часов.

Прививать до конца октября продолжат в фойе Общественно-культурного центра.

График работы мобильного пункта на ОКЦ в октябре 2021:

Желающим поставить прививку при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

В мобильных пунктах прививают от коронавирусной инфекции вакцинами на выбор: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «Спутник Лайт». Также всем желающим поставят прививку от гриппа.