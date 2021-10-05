Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 октября 2021: порядка 850 человек заболели за неделю

Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировано 848 случаев COVID-19. По информации регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 108,46 на 100 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 2,3%.

96,2% от общего числа заболевших приходится на невакцинированных.

Большее количество зараженных выявлено в Благовещенске – 255. На втором месте Свободный – 117 случаев. В Тынде 53 заболевших, в Тамбовском районе – 43, в Михайловском – 38. По 36 случаев в Белогорске и Райчихинске, 33 – в Сковородинском районе, 27 – в Константиновском. Остальные случаи заражения распределились следующим образом:

- Бурейский район – 26 случаев;

- Серышевский район – 24 случая;

- Октябрьский район – 21 случай;

- Зейский район – 17 случаев;

- Магдагачинский район – 15 случаев;

- Свободненский район – 15 случаев;

- Мазановский район – 14 случаев;

- Ивановский район – 12 случаев;

- г. Шимановск – 11 случаев;

- Белогорский район – 11 случаев;

- г. Зея – 10 случаев;

- Завитинский район – 9 случаев;

- Благовещенский район – 7 случаев;

- Тындинский район – 7 случаев;

- Ромненский район – 5 случаев;

- Селемджинский – 3 случая;

- Архаринский район – 2 случая;

- Шимановский район – 1 случай.

Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:

ОРВИ – 70,5%

пневмония – 26,5%

Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:

86% заболевших – это взрослое население, из них:

30-49 лет – 33%

50-64 года – 22%

старше 65 лет – 20%

18-29 лет –11%

0-17 лет – 14%

Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей.

На 39 неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей на 11%, преимущественно за счет возрастной группы 7-14 лет – на 28,6%.

Под медицинским наблюдением находится 3 368 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.