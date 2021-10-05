Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 октября 2021: порядка 850 человек заболели за неделю

Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей
Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ
За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировано 848 случаев COVID-19. По информации регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 108,46 на 100 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 2,3%.
96,2% от общего числа заболевших приходится на невакцинированных.
Большее количество зараженных выявлено в Благовещенске – 255. На втором месте Свободный – 117 случаев. В Тынде 53 заболевших, в Тамбовском районе – 43, в Михайловском – 38. По 36 случаев в Белогорске и Райчихинске, 33 – в Сковородинском районе, 27 – в Константиновском. Остальные случаи заражения распределились следующим образом:
- Бурейский район – 26 случаев;
- Серышевский район – 24 случая;
- Октябрьский район – 21 случай;
- Зейский район – 17 случаев;
- Магдагачинский район – 15 случаев;
- Свободненский район – 15 случаев;
- Мазановский район – 14 случаев;
- Ивановский район – 12 случаев;
- г. Шимановск – 11 случаев;
- Белогорский район – 11 случаев;
- г. Зея – 10 случаев;
- Завитинский район – 9 случаев;
- Благовещенский район – 7 случаев;
- Тындинский район – 7 случаев;
- Ромненский район – 5 случаев;
- Селемджинский – 3 случая;
- Архаринский район – 2 случая;
- Шимановский район – 1 случай.
Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:
ОРВИ – 70,5%
пневмония – 26,5%
Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:
86% заболевших – это взрослое население, из них:
30-49 лет – 33%
50-64 года – 22%
старше 65 лет – 20%
18-29 лет –11%
0-17 лет – 14%
Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей.
На 39 неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей на 11%, преимущественно за счет возрастной группы 7-14 лет – на 28,6%.
Под медицинским наблюдением находится 3 368 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.