В Благовещенске учитель русского языка и литературы выиграла квартиру

Торжественная поздравительная церемония в честь Дня учителя состоялась в Центре эстетического воспитания имени В. В. Белоглазова Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске продолжают чествовать педагогов. Торжественная поздравительная церемония в честь Дня учителя состоялась в Центре эстетического воспитания имени В. В. Белоглазова. Опытных и начинающих педагогов за труд поблагодарил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он напомнил о роли и значимости учителей в жизни каждого человека.

К присутствующим также обратилась председатель Благвоещенской городской Думы Елена Евглевская. Елена Игоревна выразила слова благодарности учителям за помощь в воспитании детей, за мудрость и понимание.

Для педагогов выступили вокальные и хореографические коллективы города и артисты. Одним из волнующих этапов мероприятие стало подведение итогов конкурса «Квартира для молодого учителя». Победителем стала учитель русского языка и литературы школы №26 Светлана Булгакова. Ключи от квартиры ей вручил заместитель председателя регионального заксобрания, почетный житель Благовещенска Александр Синьков.

- У меня до сих пор трясутся руки, это было очень неожиданно. Я очень рада. Для участия в конкурсе я подавала портфолио со своими достижениями. Думаю, что одним из ключевых аргументов стала победа моей ученицы Дарьи Мельниковой в конкурсе «Большая Перемена», я была ее наставником, – поделилась Светлана Булгакова.