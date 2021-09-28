Василий Орлов: «Обеспечение местными кадрами различных отраслей экономики региона – приоритетная задача»

Заседание проектного офиса при губернаторе Амурской области Василии Орлове по вопросам кадрового обеспечения экономики региона прошло накануне в областном правительстве. Согласно данным центров по содействию в трудоустройстве студентов колледжей, из 4,3 тысяч выпускников 2020 года в настоящее время работают 60%, почти треть проходят воинскую службу, не трудоустроены 0,2%.

Как было отмечено в ходе совещания, занятость может быть отражена недостаточно корректно, причина – неофициальное трудоустройство ребят. В связи с этим отраслевым министерствам предложено разработать дополнительные меры, направленные на борьбу с теневой занятостью работников курируемой сферы.

Доложили на совещании и о ходе приемной кампании в колледжах.

- В настоящее время основной набор студентов завершен. В числе популярных направлений подготовки среди абитуриентов – «Преподавание в начальных классах», «Пожарная безопасность», «Ветеринария», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Информационные системы и программирование». В трех колледжах план приема выполнен не до конца, планируется закрыть свободные места выпускниками 9 классов, которые не сдали ОГЭ в основной период и пересдавали в резервные сроки, – прокомментировала зампред регионального Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Отдельный вопрос – модернизация материально-технической базы учебных заведений. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» на создание 31 современной мастерской Амурская область получила федеральный грант в размере более 160 миллионов рублей. Модернизация запланирована с 2022 по 2024 годы.

На следующий год планируется открытие сразу 12 мастерских в четырех колледжах. Сейчас Минобрнауки области ведет работу по подготовке документации, дизайн-проектов, составлению инфраструктурных листов. Напомним, что 14 мастерских в рамках данного проекта уже открыты в 2019-2020 годах.

В регионе активно развивается движение «Молодые профессионалы».

- В октябре в каждом колледже пройдут квалификационные срезы по упрощенным заданиям прошлогоднего чемпионата «WorldSkills Russia». Их цель – внутренний отбор студентов для участия в региональном чемпионате этого года. Мероприятия пройдут при участии и оценке работодателей, планируемый охват – до трех тысяч человек, – рассказал начальник отдела профессионального образования и науки Михаил Захаров.

Очередной региональный чемпионат состоится в конце ноября, участникам будет предложено сразу девять новых компетенций. А на этой неделе пройдет чемпионат для конкурсантов с инвалидностью «Абилимпикс», на котором также будет открыто новое соревновательное направление.

- Обеспечение местными кадрами различных отраслей экономики региона, учитывая социальную и экономическую обстановку в регионе, – приоритетная задача для нас. Отраслевым руководителям необходимо в первую очередь обращать внимание на выпускников амурских профессиональных образовательных организаций. Очень важно, чтобы наша молодежь была востребована на рынке труда и, как следствие, трудоустроена, – прокомментировал глава региона.