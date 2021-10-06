Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 октября 2021: при ухудшении ситуации регион ждут новые ограничения

Темпы вакцинации в регионе в последние недели снизились Фото: Олег УКЛАДОВ

Ход иммунизации жителей Приамурья обсудили на очередном заседании регионального правительства.

По словам министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой, сегодня от COVID-19 вакцинировано почти 283 тысячи амурчан, что составляет более 58% от плана (средний показатель по России – 50,5%). Второй компонент препарата получили более 230 тысяч человек.

Охотнее всего в прививочной кампании участвуют жители Cелемджинского района, наименее активно вакцинация идёт в Зейском и Мазановском районах.

Сегодня в область поставили около 378 тысяч доз вакцины четырёх видов. Все они имеются в наличии в медучреждениях региона. В ближайшее время в Приамурье ждут новую поставку: 12 600 доз препарата «Спутник Лайт», более 7 тысяч доз ЭпикВакКороны и 1 200 доз Гам-Ковид-Вак.

При этом, по словам министра, темпы вакцинации в регионе в последние недели снизились. Особенно медленно идет прививочная кампания среди учащихся вузов и ссузов.

- В случае ухудшения ситуации с коронавирусом мы будем вынуждены вводить новые ограничения. В центральных регионах страны заболеваемость растет, прогноз не самый благоприятный. Ряд учебных заведений области уже выразили готовность перейти на дистанционный режим обучения. Это хорошо, однако массовая вакцинация студентов помогла бы решить проблему гораздо более эффективно. И руководителям учебных учреждений нужно ставить перед собой именно такую задачу, - отметил губернатор Василий Орлов.