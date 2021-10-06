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Происшествия6 октября 2021 3:47

В Благовещенске бойцовая собака покусала годовалую девочку

Прокуратура проводит проверку
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Ребенок был с мамой

Ребенок был с мамой

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В амурской столице прокуратура проводит проверку по факту нападения бойцовской собаки на маленькую девочку. По информации ведомства, происшествие случилось вчера днем, 5 октября, по ул. Театральная, 42/4.

- Хозяин собаки выгуливал питомца бойцовской породы без намордника. При выходе из подъезда животное напало на девочку 2020 года рождения. Несовершеннолетняя находилась в сопровождении мамы, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится доследственная проверка, проводимая МОМВД России «Благовещенский» по факту происшествия.

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