В Благовещенске бойцовая собака покусала годовалую девочку

Ребенок был с мамой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В амурской столице прокуратура проводит проверку по факту нападения бойцовской собаки на маленькую девочку. По информации ведомства, происшествие случилось вчера днем, 5 октября, по ул. Театральная, 42/4.

- Хозяин собаки выгуливал питомца бойцовской породы без намордника. При выходе из подъезда животное напало на девочку 2020 года рождения. Несовершеннолетняя находилась в сопровождении мамы, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится доследственная проверка, проводимая МОМВД России «Благовещенский» по факту происшествия.