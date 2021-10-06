Дорожная кампания или дорожный коллапс?

Ремонт дорог в Благовещенске начался раньше обычного. Однако ранний старт не помог закончить работы в срок Фото прислано читателем

Ремонт дорог в Благовещенске в 2021 году начался раньше обычного - в начале апреля. Уже в начале месяца была перекрыта часть улицы Мухина, в конце закрыли Горького. Однако ранний старт не помог закончить работы в срок.

Запоздалая Артиллерийская

Во время прямого эфира, который мэр Благовещенска Олег Имамеев провел в конце сентября, дорогам было посвящено немало вопросов. Более десятка из них касались улицы Артиллерийской - из-за ремонта на этом участке в домах, по словам горожан, с середины июня не было горячей воды.

Проблема оказалась такой острой, что жильцов, попавших под отключение воды, пригласили на встречу с подрядчиком и представителем прокуратуры. Представитель компании, занимающейся работами на Артиллерийской, объяснил: причиной задержки стали плохие поставки комплектующих для ремонта тепловой трассы и приборов учета воды. Он заверил обеспокоенных жителей - вода скоро вернется.

Прокомментировал ситуацию и глава города:

- В связи с тем, что износ тепловой сети по улице Артиллерийской составил 97%, в этом году ведется ремонт данных инженерных коммуникаций. Заказчиком МУ «Городское управление капитального строительства» заключен муниципальный контракт на ремонт инженерных сетей на ул. Артиллерийской от Зейской до Амурской, срок выполнения работ - 02.10.2021.

Примечательно, что после 2 октября в редакцию газеты «Комсомольская правда» - Благовещенск» жалобы на отсутствие горячей воды не поступали.

Разрытый Релочный

Ремонтные работы затянулись и в переулке Релочном. Согласно паспорту объекта, рабочие должны были закончить к 30 сентября, но и в начале октября переулок остается раскопанным.

В социальных сетях местные жители неоднократно жаловались на то, что давно не видели на указанном участке ни специалистов, ни какой-либо техники. И это несмотря на то, что большие ямы мешали людям проехать к своим домам, а также потенциально усложнили работу спецслужб - как пожарному автомобилю проехать по разрытой улице?

В субботу, 2 октября, в редакцию «Комсомольской правды» - Благовещенск» прислали фотографии, благодаря которым становится понятно: ситуация на Релочном останется плачевной еще не один день. На снимках видно, что на проезжей части отсутствует асфальт, сохраняются перекопы, материалы и конструкции оставлены около дороги.

С вопросом о случившемся корреспондент обратился в администрацию города Благовещенска. Срок рассмотрения официального запроса на момент публикации еще не истек.

Пыльная Мухина

Наконец, накануне благовещенцев всерьез встревожила новость о том, что в 2021 году не собираются асфальтировать улицу Мухина. Информация об этом вызвала бурные обсуждения: судачили и во дворах, и в автобусах, и в социальных сетях.

Сейчас дорога выглядит не лучшим образом. Кое-где по-прежнему ведутся работы - скажем, до вечера 11 октября останется перекрыт участок между улицами Октябрьской и Красноармейской. Ремонт затрудняет не только проезд автомобилей, но и проход пешеходов, которым приходится пробираться через перекрестки окольными путями.

Но хуже всего то, что от неасфальтированных улиц при каждом шаге поднимается пыль - и это останется неизменным вплоть до следующего года. Точная дата начала работ не озвучена, но известно, что завершить их по контракту должны до 30 ноября 2022-го. Тогда же на Мухина появятся бортовые камни, тротуарная плитка, дорожная разметка и новые знаки.

Что интересно, такое положение дел сложилось не из-за ошибки. Еще в самом начале работ говорилось, что в 2021-м подрядчик займется только заменой коммуникаций, а асфальтирование оставят на следующий год. Только недавно стало известно, какой компании предстоит довести ремонт улицы до конца, это будет АО «Асфальт». Контракт с организацией уже заключен, стоимость реализации проекта превышает 331 млн рублей.

Срок - конец октября

Между тем две другие центральные артерии Благовещенска должны заасфальтировать все-таки этой осенью. По плану улицу Горького окончательно приведут в порядок к середине, а ремонт на улице Ленина - к концу октября. Правда, Олег Имамеев надеется, что на Ленина работы завершат раньше заявленного срока.

«Комсомолка» продолжит следить за ситуацией и информировать о том, что происходит с дорогами в Благовещенске.