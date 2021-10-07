Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 октября 2021: Приамурье входит в четвертую волну заболевания

В области развернуто семь инфекционных госпиталей на 1 650 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

Приамурье постепенно входит в четвертую волну заболеваемости коронавирусной инфекции, не выходя из третьей. Об этом рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева:

- Отмечается рост обращений в скорую помощь, в том числе лиц с повышением температуры и с признаками ОРВИ, также видим увеличение числа обращений в поликлиники. Приняты решения и наращивается число инфекционных бригад, увеличивается и число бригад, работающих по неотложной помощи в амбулаториях и поликлиниках, как детских, так и взрослых.

Коечный фонд находится на прежнем уровне, в области развернуто семь инфекционных госпиталей на 1 650 коек. Свободный мест на сегодняшний день 12,4%.

- Видим, что снижается число свободных коек в больницах. Если число госпитализированных вырастет, то, естественно, будем вынуждены увеличивать количество мест для стационарного лечения, - отметила министр.

Особое внимание Леонтьева обратила на отказ от самолечения:

- В случае заболевания пациентам необходимо обращаться к врачам и не отказываться от госпитализации. Особенно это качается амурчан, имеющих сопутствующую патологию при заболевании коронавирусом. Если раньше говорилось об инкубационном периоде болезни в 14 дней, то в настоящее время он сократился и может доходить до трех дней.

По словам главы минздрава, в отдельных случаях наблюдается скорое ухудшение состояния здоровья пациентов. Это приводит к тому, что медики принимают реанимационные меры.