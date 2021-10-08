Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 октября 2021: в ковидный госпиталь все чаще поступают молодые пациенты с большим процентом поражения легких

Расход кислорода в госпитале составляет 8 тонн в сутки Фото: Правительство Амурской области

Новая коронавирусная инфекция чаще стала поражать молодых людей. В больницах увеличивается количество пациентов трудоспособного возраста, в том числе, в тяжелом состоянии. Об этом рассказал руководитель инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов.

- Если раньше мы отмечали, что большая часть госпитализированных пациентов это люди пожилого и старческого возраста, то сейчас все чаще мы встречаем достаточно молодых пациентов. Пациенты в возрасте от 18 лет поступают, как правило, с большим процентом– 50-60% - поражения легких. Соответственно, чем выше процент поражения легких, тем тяжелее нам справиться с заболеванием и спасти таких пациентов, - отмечает Виктор Бардов.

«Переход» вируса на более молодую группу населения в большей степени связан с тем, что люди старше 40 лет, в основном, уже переболели ковидом в первую и вторую волны, поэтому инфекция идет дальше, и те, кто не вакцинировался, находятся в зоне риска заражения.

Руководитель ковидного госпиталя Виктор Бардов обратил внимание на то, что в течение последней недели был определенный прирост числа поступающих пациентов:

- По статистике мы за эту неделю заметно приросли. Практически исчерпан резерв свободных коек. Нагрузка на медперсонал высокая. Хочу отметить, что в таком режиме мы работаем практически полтора года. Несмотря на то, что накоплен определенный опыт лечения ковидных больных, вирус меняется, и мы видим, что становится все больше тяжелых пациентов. Реанимационные койки, к сожалению, не пустуют. Более 50% пациентов находятся на респираторной поддержке. Расход кислорода в госпитале составляет 8 тонн в сутки.

По словам Виктора Бардова, для того чтобы не допустить напряженной ситуации в медицинских учреждениях, а также профилактики заболеваемости и тяжелых течений COVID-19 необходимо пройти полный курс вакцинации.

- Я призываю всех жителей Амурской области вакцинироваться, ведь именно вакцинация поможет спасти жизнь вам и вашим близким, - заключил Виктор Сергеевич.