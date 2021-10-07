Культурная неделя в столице Приамурья

Концерт ансамбля народных инструментов и кукольный спектакль – далеко не все, что ждет вас в выходные Фото: Амурская областная филармония

Вместе с октябрем в Амурской области стартовал новый театральный и концертный сезон. Уже с порога театры радуют нас спектаклями с любимыми актерами, а филармония и концертные залы - музыкальными и иными представлениями. Рассказываем, что именно стоит посетить в ближайшие выходные.

Посмеяться и задуматься

Амурский областной театр драмы ждет своих зрителей уже в ближайшую пятницу, 8 октября. В 18.30 здесь можно увидеть комедию в двух действиях «Игроки» (12+) - купить билеты на нее, кстати, можно и по «Пушкинской карте». Постановка основана на одноименной пьесе Николая Васильевича Гоголя и рассказывает о карточных шулерах, решивших с помощью крапленых карт обыграть помещика.

Еще одна комедия, которую поставят в выходные, - «Букет» (12+) по сценарию амурского историка Яны Стародуб-Афанасьевой. История посвящена тонкостям семейных отношений: по сюжету муж, никогда не даривший жене больше трех хризантем, заявляется домой с огромным букетом роз - и это чуть не доводит пару до развода. Развалится ли многолетний брак или ситуацию удастся спасти, смотрите 9 октября в 18.00.

А 10 октября можете посетить театр с детьми. Для них в 12.00 покажут добрую и поучительную сказку «Считаю до пяти» (0+). Этот спектакль откроет маленьким зрителям секрет храбрости, благодаря которому даже трусишка Заяц перестанет бояться страшного лесного волка.

Насладиться приятной музыкой

Культурные вечера на выходных состоятся и в Амурской областной научной библиотеке. Там в пятницу, 8 октября, в 18.30 состоится творческая встреча в рамках программы «Квартирник у соседей» (12+). Амурчане смогут услышать авторские песни известного в Приамурье барда Альберта Хана, которые он исполнит в дуэте с супругой Еленой Беляевой. Для тех, кто любит русские романсы, посещение библиотеки в этот вечер станет способом отлично провести время.

Уже на следующий день, 9 октября, на той же площадке состоится осенний концерт ансамбля народных инструментов «Карусель» (6+). Ульяна Шальнева, Михаил Косицын и Владимир Сердюк выступят в 18.00 и покажут слушателям всю красоту не только русских народных мелодий, но и эстрадных песен и джазовых композиций в необычном исполнении.

Наконец, 10 октября в 19.00 в Благовещенске впервые выступит звезда израильской эстрады J.Seven. Он проведет концерт романтической саксофонной музыки (12+), во время которого обещает погрузить гостей в атмосферу эйфории. Убедиться в этом на собственном опыте можно, посетив Общественно-культурный центр.

Сходить вместе с детьми

Спектакли для детей на этой неделе можно посетить и в театре кукол «Амурчонок». Причем выступать будут не местные артисты!

Так, на сцене Амурского областного театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли» поставит спектакль Тульский государственный театр кукол. Артисты из Тулы привезли любимую многими поколениями детей постановку «Пеппи Длинныйчулок» (6+) о рыжей девчонке с фантастической физической силой и невероятным воображением. Посмотреть, как адаптировали приключения Пеппи в кукольном театре, можно будет 8 октября в 18.30.

Также тульские артисты покажут в Благовещенске «Дюймовочку» (0+) - лирическую историю о маленькой девочке из зернышка, на чью долю выпало немало испытаний. Узнать ее историю ребята смогут 9 октября в 11.00 в музее «Дом И. А. Котельникова» и 10 октября на сцене областного театра кукол.

Кроме того, 9 октября на сцене кукольного театра представят тульскую постановку «Чудо-зонтик» (0+) - музыкальное космическое путешествие для самых маленьких. По сюжету три волшебника-фантазера, оказавшись под волшебным зонтиком, увидят сразу два необычных сна: «лунный» и «солнечный». А что же откроется им в этих снах, они расскажут уже зрителям постановки в 11.00 и 13.00.

Наконец, 10 октября в 13.00 покажут «Карлика Носа» (6+) - удивительную историю о мальчике Якобе, адаптированную постановщиками и актерами Тульского государственного театра кукол. Для тех, кто не знает оригинальную сказку, напомним: в «Карлике Носе» наказанный противной колдуньей Кройтервайс за свою прямоту Якоб превратился в жалкого уродца. Как он будет сбрасывать это заклятие, можно будет увидеть уже на этих выходных.

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Кто построил Благовещенск?

Как возводился и менялся город на Амуре, расскажут историки

С 6 октября в Амурском областном краеведческом музее открылась экспозиция «Кто построил Благовещенск» (6+). Она посвящена Всемирному дню архитектуры.

- Благовещенск - один из старейших городов Дальнего Востока, который имеет богатое историческое и культурное наследие. На территории столицы Приамурья находится большое количество памятников истории, культуры и архитектуры. Выставка расскажет об инженерах-проектировщиках и архитекторах, которые участвовали в строительстве г. Благовещенска с 1859 по 1916 г., а также о тех, кто значительно позже дополнял и восстанавливал исторический облик города, - рассказали о выставке в самом музее.

Амурчанам расскажут историю в том числе и этого здания Фото: Амурский областной краеведческий музей

Посетители узнают историю многих зданий города - например, универсального магазина Торгового дома «Кунст и Альберс», в котором сейчас находится краеведческий музей. Также можно будет узнать о возведении Триумфальной арки к приезду цесаревича Николая в 1891 году и ее восстановлении в 2005-м.

- В экспозиции будут представлены материалы из фондов музея: фотографии и чертежи исторических зданий Благовещенска, личные вещи архитекторов Александра Ефимовича Эльясберга, Валерия Яковлевича Сикерина, а также предметы, которые были обнаружены при реставрации исторических зданий города. В частности - католического костела, почтово-телеграфной конторы, Алексеевской женской гимназии, - дополнили организаторы экспозиции.