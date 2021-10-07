Поликлиники, детский приют и жилые дома в Благовещенске остались без тепла из-за аварии

Когда горожанам вернут тепло, пока неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благовещенске на тепловой сети ООО «АКС» произошла коммунальная авария. Без отопления остались не только многоквартирные дома, но и социальные объекты, в том числе две поликлиники и приют для детей.

По информации пресс-службы филиала «Амурская генерация» АО «ДГК», авария произошла сегодня, 7 октября, около 9.00. в это время температура воздуха составляла 2,8 градуса Цельсия.

Ориентировочно в многоквартирных домах проживает 1 251 человек. Когда благовещенцам вернут отопление, пока неизвестно.

Список объектов, где отключили тепло:

ул. Пионерская, 153

ул. Пионерская, 153

ул. Пионерская, 155

ул. Пионерская, 157

ул. 50 лет Октября, 154

ул. 50 лет Октября, 154

ул. Пионерская, 157

ул. Пионерская, 147

ул. 50 лет Октября, 144

ул. 50 лет Октября, 142

ул. Раздольная, 74

ул. 50 лет Октября, 142

ул. 50 лет Октября, 140

ул. 50 лет Октября, 136

ул. 50 лет Октября, 138

ул. 50 лет Октября, 138/2

ул. 50 лет Октября, 138/8

ул. 50 лет Октября, 150

ул. 50 лет Октября, 150

ул. 50 лет Октября, 198

ул. 50 лет Октября, 195/1 ГБУЗ «Городская поликлиника №2»

ул. 50 лет Октября, 195/1 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница»

ул. Почтовая, 81/1

ул. Почтовая, 81