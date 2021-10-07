Поликлиники, детский приют и жилые дома в Благовещенске остались без тепла из-за аварии

Когда горожанам вернут тепло, пока неизвестно
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Благовещенске на тепловой сети ООО «АКС» произошла коммунальная авария. Без отопления остались не только многоквартирные дома, но и социальные объекты, в том числе две поликлиники и приют для детей.
По информации пресс-службы филиала «Амурская генерация» АО «ДГК», авария произошла сегодня, 7 октября, около 9.00. в это время температура воздуха составляла 2,8 градуса Цельсия.
Ориентировочно в многоквартирных домах проживает 1 251 человек. Когда благовещенцам вернут отопление, пока неизвестно.
Список объектов, где отключили тепло:
ул. Пионерская, 153
ул. Пионерская, 153
ул. Пионерская, 155
ул. Пионерская, 157
ул. 50 лет Октября, 154
ул. 50 лет Октября, 154
ул. Пионерская, 157
ул. Пионерская, 147
ул. 50 лет Октября, 144
ул. 50 лет Октября, 142
ул. Раздольная, 74
ул. 50 лет Октября, 142
ул. 50 лет Октября, 140
ул. 50 лет Октября, 136
ул. 50 лет Октября, 138
ул. 50 лет Октября, 138/2
ул. 50 лет Октября, 138/8
ул. 50 лет Октября, 150
ул. 50 лет Октября, 150
ул. 50 лет Октября, 198
ул. 50 лет Октября, 195/1 ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
ул. 50 лет Октября, 195/1 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница»
ул. Почтовая, 81/1
ул. Почтовая, 81