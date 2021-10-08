На Амурском ГПЗ утром произошел пожар

В ходе происшествия никто не пострадал Фото: @svbstar

Сегодня утром, 8 октября, на Амурском газоперерабатывающем заводе произошло возгорание. Огонь был настолько сильный, что многие приняли это за взрыв. Однако в пресс-службе ГПЗ опровергли эту информацию.

- Взрыва не было. В 7.50 на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа, - рассказали в ведомстве.

На данный момент возгорание локализовано, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет, ущерб устанавливается. Угрозы заводу и населенным пунктам нет.

Тем временем, свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту возникшей ситуации. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала прокурор Свободного Ольга Смирнова.

В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о промышленной и пожарной безопасности.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль работу оперативных служб, работающих на месте происшествия.

Ситуация находится на личном контроле прокурора Амурской области Александра Бучмана.