Бездомных собак свезут в Свободный

Службой отлова в настоящее время заключается договор на временное содержание безнадзорных животных с муниципальным приютом Свободного Фото: @priutignatevo

После того как во время летнего паводка затопило собачий приют в окрестностях Благовещенска, в городе обострилась проблема с бездомными животными. Многие жители рассказывали о целых стаях, часть из которых отличается агрессивностью.

Например, во время прямого эфира мэру города Олегу Имамееву жаловались на крупных животных в районе ЖК «Черемушки», во дворе домов на улице Батарейной, 7 и Шевченко, 80. Некоторые же выразили беспокойство о состоянии самих собак: «У нас ведь не Краснодарский край, зимой очень холодно. Животные не виноваты».

- Службой отлова в настоящее время заключается договор на временное содержание безнадзорных животных с муниципальным приютом города Свободного, - прокомментировал Олег Гатауллович.

Кроме того, он рассказал, что в Благовещенске будут строить новый приют взамен затопленного. Власти уже подыскали для него новый земельный участок, сейчас определяется стоимость строительства. Напомним, на покупку и ремонт прошлого здания было потрачено порядка 25 млн рублей.