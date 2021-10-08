QR-коды вводят для посетителей общепита в Благовещенске с 18 октября

Люди, которые не хотят или по медицинским показаниям не могут поставить прививки, смогут пойти в ресторан с ПЦР-справкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил до 15 октября разработать комплекс мероприятий по введению системы QR-кодов на территории Благовещенска.

Планируется, что с 18 октября система QR-кодов может быть введена на всех предприятиях общепита областной столицы. Попасть в кафе или ресторан можно будет, только предъявив на входе QR-код или «отрицательный» ПЦР-тест.

Позже, с 1 ноября, новая мера распространится также на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и других объекты массового скопления людей.

Помимо жителей области, прошедших вакцинацию от COVID-19, QR-код смогут получить люди, официально переболевшие коронавирусом в течение полугода.

- Речь о принудительной вакцинации ни в коем случае не идет. Люди, которые не хотят или по медицинским показаниям не могут поставить прививки, смогут пойти в ресторан с ПЦР-справкой. Такая справка действительна в течение трех суток. К сожалению, в Амурской области продолжает расти заболеваемость COVID-19, и мы вынуждены вводить ограничительные меры. Благовещенск станет пилотной территорией. Сначала система QR-кодов будет введена в областной столице, затем эта практика будет распространена на все крупные города области, - отметил губернатор Василий Орлов.