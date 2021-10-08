Подозреваемый в мошенничестве на 32 млн рублей биржевой брокер из Приамурья прятался в подполье

До суда мужчину заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали 23-летнего амурчанина по подозрению в мошенничестве: в отношении него возбуждено пять уголовных дел, общая сумма ущерба – свыше 32 млн рублей.

- Установлено, гражданин занимался трейдерской деятельностью на одной из биржевых площадок. С августа 2019 года к нему стали обращаться знакомые с просьбой помочь им заработать на торгах. Мужчина согласился, заключил с ними инвестиционные договоры, создал личные аккаунты на биржевой площадке. В связи с тем, что амурчанин не успевал вести деятельность по всем аккаунтам одновременно, он воспользовался так называемым «торговым советником», услугой одной из компаний, позволяющей вести торговлю в автоматическом режиме. Это повлекло причинение убытков его клиентам, - объяснили в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

Подозреваемый скрыл убытки от своих клиентов и тайком перевёл все актвы с аккаунтов потерпевших на свой. Он надеялся заработать и вернуть клиентам деньги, однако за нарушение правил биржи его аккаунт заблокировали. Амурчанин лишился всех вложений – и своих, и чужих.

- Он перестал выходить на связь со вкладчиками и покинул город. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 32,5 млн. рублей, - добавили в полиции.

Сотрудники ведомства установили личность злоумышленника и узнали, где он может находиться. Оказалось, мужчина прятался в городе Райчихинске, в подполье частного дома, который принадлежит его родственникам. Подозреваемого обнаружили сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками СОБР Управления Росгвардии.

Мужчина не сразу поверил, что за ним пришли из полиции. На видео задержания слышно, как он несколько раз спрашивает: «Точно полиция?» - и выходит только после того, как сотрудники показывают ему удостоверение.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», на время расследования он заключён под стражу. Уже установлена причастность мужчины к пяти противоправным случаям, однако следователи ещё устанавливают все обстоятельства произошедшего.