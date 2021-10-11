Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 октября 2021: в Приамурье не умер ни один вакцинированный

Число амурчан, находящихся на стационарном лечении, растет каждый день. Сегодня их почти 1500 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе из-за роста заболеваемости COVID-19 начали наращивать коечный фонд. Сегодня более 25% имеющегося фонда в медучреждениях области переведено в режим работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Для них подготовили 1700 коек в 7 госпиталях.

В ближайшее время в Приамурье готовятся развернуть дополнительные инфекционные койки. Планируется выйти на тот же коечный фонд, который был в пик второй волны – осенью 2020 года.

Число амурчан, находящихся на стационарном лечении, растет каждый день. Сегодня их почти 1500. 55% пациентов в стационарах находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелом состоянии. Больше 500 человек - кислородозависимые. На аппарате ИВЛ - 8 пациентов, в реанимации - 46 человек. Свободный коечный фонд - 12, 5 %.

- Заболевание становится всё более агрессивным и непредсказуемым. Несмотря на то, что у нас сегодня есть и силы и средства, и коечный фонд, и кадры уже научились работать с этой инфекцией, порой мы бессильны, потому что не можем спрогнозировать течение заболевания. Вместе с тем, у вакцинированных граждан болезнь протекает гораздо легче. Мы не потеряли еще ни одного вакцинированного, - рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Тем временем, в Амурскую область поступит еще 25 тысяч доз вакцины от COVID-19. От предыдущих поставок не использовано 96 тысяч доз препарата.

- С начала прививочной кампании область получила почти 378 тысяч доз вакцины от COVID-19 . В ближайшее время ожидаем поставку еще 25 200 комплектов препарата. На сегодняшний день привито почти 283 тысячи человек, что составляет 58,4% от плана, - отметила Леонтьева.

Она подчеркнула, что медики со своей стороны прилагают максимальные усилия для обеспечения уверенных темпов вакцинации.

Губернатор Приамурья, в свою очередь, обратил внимание на необходимость активизировать прививочную кампанию против коронавируса.