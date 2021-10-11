Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 октября 2021 3:37

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 октября 2021: в Приамурье не умер ни один вакцинированный

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 11 октября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число амурчан, находящихся на стационарном лечении, растет каждый день. Сегодня их почти 1500

Число амурчан, находящихся на стационарном лечении, растет каждый день. Сегодня их почти 1500

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе из-за роста заболеваемости COVID-19 начали наращивать коечный фонд. Сегодня более 25% имеющегося фонда в медучреждениях области переведено в режим работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Для них подготовили 1700 коек в 7 госпиталях.

В ближайшее время в Приамурье готовятся развернуть дополнительные инфекционные койки. Планируется выйти на тот же коечный фонд, который был в пик второй волны – осенью 2020 года.

Число амурчан, находящихся на стационарном лечении, растет каждый день. Сегодня их почти 1500. 55% пациентов в стационарах находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелом состоянии. Больше 500 человек - кислородозависимые. На аппарате ИВЛ - 8 пациентов, в реанимации - 46 человек. Свободный коечный фонд - 12, 5 %.

- Заболевание становится всё более агрессивным и непредсказуемым. Несмотря на то, что у нас сегодня есть и силы и средства, и коечный фонд, и кадры уже научились работать с этой инфекцией, порой мы бессильны, потому что не можем спрогнозировать течение заболевания. Вместе с тем, у вакцинированных граждан болезнь протекает гораздо легче. Мы не потеряли еще ни одного вакцинированного, - рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Тем временем, в Амурскую область поступит еще 25 тысяч доз вакцины от COVID-19. От предыдущих поставок не использовано 96 тысяч доз препарата.

- С начала прививочной кампании область получила почти 378 тысяч доз вакцины от COVID-19 . В ближайшее время ожидаем поставку еще 25 200 комплектов препарата. На сегодняшний день привито почти 283 тысячи человек, что составляет 58,4% от плана, - отметила Леонтьева.

Она подчеркнула, что медики со своей стороны прилагают максимальные усилия для обеспечения уверенных темпов вакцинации.

Губернатор Приамурья, в свою очередь, обратил внимание на необходимость активизировать прививочную кампанию против коронавируса.

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в Амурской области 2020: последние новости