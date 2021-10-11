Амурский связист в свой выходной спас женщину из пожара

Илья Зинченко в системе МЧС России служит с апреля 2019 года Фото: пресс-службаГУ МЧС России по Амурской области

Еще одной счастливой историей спасения поделилось Главное управление МЧС по Амурской области. Героем на этот раз стал Илья Зинченко – связист ведомства. В пятницу, 8 октября, у него был выходной. Его он проводил в гостях у родителей в Березовке. Утром мужчина случайно выглянул в окно и увидел страшное: на д кровлей соседнего дома поднимается дым.

По долгу службы Илье не приходится тушить пожары и ликвидировать их последствия, его задача – обеспечение связи, в том числе и в зоне ЧС. Но увидев, как начинает гореть чужой дом, он без раздумий стал действовать. Уже через минуту вместе с отцом Александром Зинченко они мчались на машине к горящему дому.

- Когда пожар увидел – был только дым над крышей, а когда подъехали, прошло-то всего минуты три, огонь уже выбивался из-под крыши, - вспоминает мужчина. – Я позвонил по дороге на 112, а отец дальше поехал к пожарному посту за помощью пожарных. Входная дверь была закрыта на замок, я в окна начал стучать.

К месту происшествия прибежал еще один житель Березовки, который рассказал, что в доме могут быть люди. Времени ждать пожарных не было: каждая секунда дорога. Илья Зинченко выбил дверь и вошел в дом, куда уже проник дым. В одной из комнат он обнаружил женщину и вывел ее на улицу. В это время уже приехали пожарные. Пламя удалось быстро потушить.

Благодаря сержанту внутренней службы Илье Зинченко была спасена женщина, пожар не получил большого распространения, а жилые помещения от огня не пострадали.

По словам самого молодого человека, страха, когда заходил в дом, не было, была цель – спасти. Сконцентрироваться, быстро принять решение и действовать оперативно помогли и профессиональные навыки и хорошая спортивная подготовка: Илья с самого детства увлечен футболом, часто играет за сборную района на соревнованиях различного уровня.

Он очень удивился, что о его поступке узнали коллеги, ведь никому об этом не рассказывал, поскольку ничего героического в своих действиях не видит.

Илья Зинченко в системе МЧС России служит с апреля 2019 года. До этого была учеба в ДФУ, где получил специальность инженера по пожарной безопасности, затем два года служил в Вооруженных силах по контракту.