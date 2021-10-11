В Белогорске за сутки спасли двоих котят

Один из котят просидел в заточении около суток Фото: Олег ЗОЛОТО

Дежурная смена Белогорска областного поисково-спасательного отряда за прошедшие сутки спасла двух котят. Об этом рассказали в инстаграм-аккаунте амурских спасателей.

Первый случай произошел около одного из магазинов города. Взволнованные горожане услышали жалобный писк из-под крыльца. Оказалось, что котенок застрял между досок и не может выбраться. Люди обратились к спасателям, которые оперативно прибыли на место и вытащили четвероногого. Бездомное животное отдали неравнодушным жителям.

Второе животное спасли в другой части города. Котенок испугался собаки и забрался в щель между стеной и гипсокартонном. В заточении он просидел сутки. Хозяйка самостоятельно не смогла вытащить животное и обратилась за помощью к профессионалам. Спасатели аккуратно сделали отверстие в гипсокартоне и вытащили котенка.