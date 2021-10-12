Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 октября 2021: требовать QR-коды от детей не будут

Пациенты старшей возрастной группы переносят коронавирусную инфекцию более тяжел Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приамурье наблюдается рост заболевания новой коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают начало «четвертой волны» COVID-19. Опыт борьбы с ковидом показывает, что пациенты старшей возрастной группы переносят заболевание в более тяжелой форме, потому что имеют сопутствующие заболевания. Об этом Правительству амурской области рассказал главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения Амурской области, руководитель инфекционного госпиталя Благовещенской городской кинической больницы Виктор Бардов.

- Тяжелее всего коронавирус переносят пациенты с сахарным диабетом, почечной недостаточностью и пациенты с онкогематологическими заболеваниями: лейкоз, лимфома. Инфекция поражает множество органов в организме человека. Мы привыкли, что это пневмония и поражение органов дыхания – легких, но также болезнь оказывает неблагоприятное влияние и на головной мозг, и на печень, и на почки, то есть мы видим мультисистемное поражение у пациентов, - отмечает Виктор Бардов

Пациенты старшей возрастной группы переносят коронавирусную инфекцию более тяжело, у них чаще наблюдается декомпенсированная сердечная недостаточность и ухудшения со стороны сопутствующих патологий, поэтому вылечить таких пациентов гораздо сложнее.

- На сегодняшний день мы готовы справиться с коронавирусной инфекцией, и единственный метод – это вакцинация, - говорит Виктор Бардов. - Сегодня мы встречаем пациентов, которые заболевают коронавирусом повторно, также встречаются заболевшие и из вакцинированных, таких пациентов всего 3,5% и у них не развиваются такие осложнения как пневмония и дыхательная недостаточность, они переносят заболевание в более легкой форме и без осложнений.