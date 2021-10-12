В Амурской области столкнулись три грузовика: погиб человек

На месте работают сотрудники ГИБДД Фото: @amurskiespasateli

Еще одно ДТП унесло жизнь человека. Сегодня, 12 октября, в Свободненском районе столкнулись три грузовых автомобиля. Авария произошла недалеко от села Гащенка.

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщение о столкновении поступило в службу спасения в 14.13. автомобили столкнулись недалеко от заправки. Пострадали несколько человек, их передали врачам скорой помощи. Один погиб на месте: его тело было зажато в автомобиле. Достать его помогали спасатели.

- Для его извлечения профессионалы применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент, с помощью которого перекусили стойки, разжали железо и вытащили тело, – сообщили в пресс-службе центра.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.