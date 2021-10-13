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Здоровье13 октября 2021 3:32

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 октября 2021: амурчане не хотят вакцинироваться

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 13 октября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Самые низкие темпы вакцинации сохраняются в Райчихинске, Мазановском и Зейском районах Фото: минздрав Амурской области

Самые низкие темпы вакцинации сохраняются в Райчихинске, Мазановском и Зейском районах Фото: минздрав Амурской области

О ходе вакцинации на заседании амурского правительства рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

По её словам, темпы вакцинации от CОVID-19 в Приамурье остаются низкими. Первым компонентом на 12 октября привито почти 265 тысяч человек – 63,6 % от плана (средний показатель по России – 61%). Вторым компонентом вакцинировано 232 тысячи человек (48%).

С начала массовой прививочной кампании в регион поступило 393 560 доз вакцины. В ближайшее время ожидается поступление еще 24 000 доз Гам-Ковид-Вак.

- Самые низкие темпы вакцинации сохраняются в Райчихинске, Мазановском и Зейском районах. В то же время мы вынуждены вывозить санавиацией пациентов с новой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией, из отдаленных поселений Зейского района, - рассказала министр здравоохранения.

Самые высокие темпы вакцинации фиксируют в Селемджинском, Шимановском, Белогорском и Благовещенском районах. На остальных территориях сохраняются темпы ниже среднеобластного уровня.

- Темпы вакцинации необходимо усилить. С 18 октября мы вынуждены ввести в Приамурье систему QR-кодов, чтобы приостановить распространение заболевания. Если этого окажется недостаточно, возможно, придется вводить дополнительные ограничения. Ситуация с коронавирусом сохраняется напряженной во многих регионах. В Бурятии, к примеру, уже вернули самоизоляцию для невакцинированных жителей старше 65 лет, - отметил губернатор региона Василий Орлов.

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