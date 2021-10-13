Как будут работать QR-коды для входа в кафе и рестораны?

С 18 октября вступит в силу новое коронавирусное ограничение: пускать в кафе, рестораны и столовые будут только тех, кто предъявит подтверждающий вакцинацию QR-код или результаты теста на COVID-19 Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

С 18 октября вступит в силу новое коронавирусное ограничение: пускать в кафе, рестораны и столовые будут только тех, кто предъявит подтверждающий вакцинацию QR-код или результаты теста на COVID-19. Как будет работать нововведение, разбиралась «Комсомолка».

Что случилось

На оперативном штабе по противодействию новой коронавирусной инфекции Василий Орлов поручил внедрить на территории Благовещенска систему QR-кодов о прохождении вакцинации. Коды эти давно можно было получить на портале «Госуслуги», но теперь только с их помощью можно будет попасть в заведения общепита, а с 1 ноября - и в другие места скопления людей.

- Речь о принудительной вакцинации ни в коем случае не идет. Люди, которые не хотят или по медицинским показаниям не могут сделать прививки, смогут пойти в ресторан с ПЦР-справкой. Такая справка действительна в течение трех суток, - отметил Орлов.

Он добавил, что Благовещенск станет пилотной территорией: после областной столицы практику QR-кодов планируют распространить на все крупные города Амурской области. Причиной тому - рост заболеваемости коронавирусом, уровень которой приближается к показателям «второй волны» (напомним, она накрыла регион осенью 2020 года).

Что делать

После первых новостей о введении системы QR-кодов от горожан посыпались вопросы: как их получить, что делать не пользующимся интернетом пожилым людям, смогут ли посещать кафе и столовые дети, которых сейчас не вакцинируют? На некоторые из этих вопросов ответ дала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

- У детей требовать QR-коды и ПЦР-тесты никто не будет. Ограничения коснутся только совершеннолетних амурчан, - заявила она в ходе пресс-конференции, прошедшей 11 октября.

Взрослые, которые в течение последнего полугода переболели коронавирусом или прошли вакцинацию, смогут получить OR-код при помощи портала «Госуслуги». Сделать это можно тремя способами: на самом портале, в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», распечатать в любом МФЦ (см. «Конкретно»). Особенно интересен третий способ - он подойдет амурчанам, которые не пользуются интернетом или сервисом «Госуслуги».

- Если у человека нет смартфона, интернета или он не умеет пользоваться сервисами, он может обратиться в МФЦ, где ему помогут распечатать QR-код для последующего его предъявления, - рассказала замминистра цифрового развития и связи Приамурья Анна Скок.

Другое дело, если вы не болели коронавирусом и не делали прививку. В таком случае, чтобы попасть в кафе, придется показать результаты ПЦР-диагностики. Трудность в том, что действуют они в течение трех суток с момента получения, а стоит такой тест около 3 тысяч рублей.

Бесплатно исследование могут пройти пациенты с симптомами ОРВИ или подозрением на коронавирус и люди, контактировавшие с больным COVID-19. Также тест бесплатен для тех, кто рискует заразиться ковидом при выполнении профессиональных обязанностей, например для медиков и социальных работников в закрытых учреждениях.

Остальным придется потратиться - и навряд ли амурчане пойдут на это только для того, чтобы сходить на бизнес-ланч или даже отпраздновать день рождения в ресторане.

КОНКРЕТНО

Как получить код на «Госуслугах»

Вариант 1. На компьютере

• Зайдите на сайт «Госуслуги», авторизуйтесь, перейдите в раздел «Услуги», далее - «Мое здоровье», затем «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19»

• Вам будут доступны четыре раздела: «Сертификат вакцинации от COVID-19», «Сведения о перенесенных заболеваниях», «Результаты тестов на наличие антител», «Результаты ПЦР-тестов».

Если вы сделали прививку, вам нужен раздел «Сертификат вакцинации», если официально переболели - раздел «Сведения о заболеваниях».

• В нужном вам разделе будет строка с данными о ваших прививках или перенесенной болезни, а в правой части этой строки - кнопка «Посмотреть». Кликните на нее.

• У вас появится номер вашего сертификата, ваши персональные данные, а если вы прошли вакцинацию - наименование медучреждения, где вы это сделали, и даты. Под всей этой информацией вы найдете QR-код. Еще ниже - кнопку для скачивания сертификата в PDF-формате.

Вариант 2. На смартфоне

• Зайдите на сайт «Госуслуги» или запустите приложение «Госуслуги. Стоп коронавирус», введите свои логин и пароль. В приложении вы сразу увидите список документов, среди которых будет сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании.

• Если вы открыли сайт, то перейдите в раздел «Услуги» - «Мое здоровье» - «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19». Там вам будут доступны четыре раздела: «Сертификат вакцинации от COVID-19», «Сведения о перенесенных заболеваниях», «Результаты тестов на наличие антител», «Результаты ПЦР-тестов».

Если вы сделали прививку, вам нужен раздел «Сертификат вакцинации», если официально переболели - «Сведения о заболеваниях».

• Перейдите в нужный раздел, под информацией о сертификате или о перенесенном заболевании нажмите ссылку «Посмотреть сертификат». На открывшейся странице найдите блок «Действующие» и кнопку «Посмотреть» под пунктами списка. По этой кнопке вам откроется новая вкладка с сертификатом и, соответственно, QR-кодом.

QR-код можно распечатать или показать в электронном виде

Вариант 3. В МФЦ

Обратитесь в ближайшее отделение - там помогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги» (если у вас еще нет регистрации) и/или распечатать QR-код.

Важно! Если у вас возникли проблемы с получением сертификата, проверьте правильность введенных в аккаунте данных паспорта и СНИЛС. Если все верно, то в форме «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19» нажмите на кнопку «Сообщить об ошибке», выберите тематику «QR-код и сертификат вакцинированного» и расскажите о проблеме. Обращение должны рассмотреть в течение суток.