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Здоровье13 октября 2021 7:00

В одном из сел Приамурья вакцинировано 100% населения

В населенном пункте нет больных Covid-19.
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Работа проводилась в местном ФАПе Фото: минздрав Амурской области

Работа проводилась в местном ФАПе Фото: минздрав Амурской области

В Старой Райчихе Бурейского района удалось добиться 100-процентной иммунизации от коронавируса. В населенном пункте нет больных Covid-19.

Работа проводилась в местном ФАПе, куда приезжали специалисты из районной больницы.

- Честно говоря, ничего сверхъестественного для достижения такого результата не понадобилось. Просто люди у нас отнеслись к этому вопросу очень ответственно. Кроме того, населению объясняли важность процедуры. Многие знают негативные примеры, чем может закончиться болезнь для тех, кто не вакцинирован, - рассказал глава Старорайчихинского сельсовета Денис Саратник.

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