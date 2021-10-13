В одном из сел Приамурья вакцинировано 100% населения

Работа проводилась в местном ФАПе Фото: минздрав Амурской области

В Старой Райчихе Бурейского района удалось добиться 100-процентной иммунизации от коронавируса. В населенном пункте нет больных Covid-19.

Работа проводилась в местном ФАПе, куда приезжали специалисты из районной больницы.

- Честно говоря, ничего сверхъестественного для достижения такого результата не понадобилось. Просто люди у нас отнеслись к этому вопросу очень ответственно. Кроме того, населению объясняли важность процедуры. Многие знают негативные примеры, чем может закончиться болезнь для тех, кто не вакцинирован, - рассказал глава Старорайчихинского сельсовета Денис Саратник.