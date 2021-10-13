Подтвердить вакцинацию в Благовещенске можно будет только QR-кодом

Те, у кого имеется медотвод, также должны сдавать ПЦР-тест, срок действия которых составляет три дня Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Сегодня, 13 октября, в Благовещенске прошла пресс-конференция, на которой освещалась тема введения системы QR-кодов. Специалисты рассказали, как будут работать новые ограничения для грстей и жителей амурской столицы.

Эксперты сообщили, что подтвердить факт вакцинации от коронавируса с помощью лишь бумажного сертификата не выйдет. Для этого обязателен код – в электронном или бумажном варианте. Его нужно показать на входе в заведение вместе с паспортом для проверки данных человека. При отказе посетителя могут просто не пустить внутрь. Ограничение распространяется только на совершеннолетних амурчан и начнет действовать с понедельника, 18 октября. Распоряжение об этом уже подписано главой региона Василием Орловым.

Зайти в кафе можно не только по QR-коду. Показать на входе сотруднику общепита можно и отрицательный ПЦР-тест или справку о том, что человек переболел коронавирусом в последние полгода.

Те, у кого имеется медотвод, также должны сдавать ПЦР-тест, срок действия которых составляет три дня. Амурчанам, у которых нет возможности сдать тест, специалисты советуют сидеть дома и не подвергать других опасности.

Кроме того, горожане часто пользуются услугой самовывоза заказа. В таком случае заказчик может не предъявлять QR-код, если не входит в зал обслуживания посетителей. При выдаче заказов в помещении придется подтвердить факт прививки. Однако правило не распространяется на доставку еды с курьером. Он не имеет прав требовать паспорт и какие-либо данные.

Введение системы QR-кодов в Благовещенске запланировано в несколько этапов. Первый включает в себя только заведения общепита. Второй намечен на начало ноября и затронет другие места массового скопления людей. Это библиотеки, музеи, спортклубы, фитнес-центры и бассейны. Ограничения коснутся и культурно-зрелищных мероприятий. Перенос системы на другие населенные пункты области будет зависеть от темпов заболеваемости.