Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 октября 2021: QR-код обязательно подтверждать с помощью паспорта

Ограничение распространяется только на совершеннолетних амурчан Фото: Иван МАКЕЕВ

В Благовещенске прошла пресс-конференция, на которой освещалась тема введения системы QR-кодов. Специалисты рассказали, как будут работать новые ограничения для грстей и жителей амурской столицы.

Паспорт не забудьте

Эксперты сообщили, что подтвердить факт вакцинации только с помощью бумажного сертификата не получится. Для этого обязателен QR-код. Его нужно показать вместе с паспортом для проверки данных. При отказе посетителя могут не пустить внутрь. Зайти в кафе можно не только по QR-коду. Показать на входе сотруднику общепита можно и отрицательный ПЦР-тест или справку о том, что человек переболел коронавирусом в последние полгода.

Те, у кого имеется медотвод, также должны сдавать ПЦР-тест, срок действия которых составляет три дня. Амурчанам, у которых нет возможности сдать тест, специалисты советуют сидеть дома и не подвергать других опасности.

Кроме того, горожане часто пользуются услугой самовывоза. В таком случае заказчик может не предъявлять QR-код, если не входит в зал обслуживания посетителей. При выдаче заказов в помещении придется подтвердить факт прививки. Однако правило не распространяется на доставку еды с курьером. Он не имеет прав требовать паспорт и какие-либо данные.

Предполагали и ждали

Введение системы амурчане ждали. Слух о нововведениях прошелся по Благовещенску в конце прошлой недели, когда уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов встречался с врио руководителя управления Роспотребнадзора Михаилом Шептуновым. В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Борис Леонидович подтвердил этот факт.

При этом эксперт заметил, что система будет работать достаточно просто, поэтому переживать руководителям бизнеса не стоит. Распознавать QR-коды сегодня может любой смартфон – во многих гаджетах приложение встроенное. А на те телефоны, где этого нет, можно быстро и бесплатно установить бесплатное приложение.

Кроме того, для проверки кодов придется отвлекать сотрудников, которые будут стоять у входа и проверять их. Это может быть как работник заведения, так и специально нанятый человек. Поиск и трудоустройство нового сотрудника может занять время и повлечь новые затраты для руководства.

Выбор очевиден

Некоторые говорят: «Лучше дома посижу, чем прививку сделаю». Поэтому есть риск, что либо заведения в понедельник не откроются, либо никто в них не пойдет. У бизнесменов есть выбор: или закрыться и остаться без денег, или слушаться и получать небольшой доход. Борис Белобородов уверен: большинство выберет второй вариант.

- Предприниматели из сферы детских игровых комнат и развлекательных центров, которые закрыты вот уже три месяца, были готовы в случае возобновления работы применять QR-коды. Лучше иметь доход чуть меньше обычного, чем не иметь его вообще, - говорит эксперт.

Ограничение распространяется только на совершеннолетних амурчан и начнет действовать с понедельника, 18 октября. Распоряжение об этом уже подписано главой региона Василием Орловым. Введение системы QR-кодов в Благовещенске запланировано в несколько этапов. Первый включает в себя только заведения общепита. Второй намечен на начало ноября и затронет другие места массового скопления людей. Это библиотеки, музеи, спортклубы, фитнес-центры и бассейны. Ограничения коснутся и культурно-зрелищных мероприятий. Перенос системы на другие населенные пункты области будет зависеть от темпов заболеваемости.

Как получить QR-код о вакцинации от COVID-19, читайте по ссылке.