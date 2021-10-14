В Благовещенске выставят работы приморских художников

Благодаря выставке можно познакомиться с абстракционизмом одного из старейших приморских художников Анатолия Кротова Фото: museumamur.org

В Выставочном зале Благовещенска открылась художественная выставка «С моря - на речку» (12+), на которой амурчане смогут насладиться работами мастеров живописи и графики из Владивостока.

- Несерьезное, на первый взгляд, название на самом деле не случайно. Оно указывает давно сложившееся направление, вектор, по которому к нам на берега Амура поступает новое: тренды в разных сферах жизни, в том числе технологии и социокультурные форматы. С моря, из свободного порта Владивосток - на речку, в пограничный Благовещенск, прибывает и художественный десант, - рассказывают организаторы экспозиции.

Благодаря выставке можно познакомиться с абстракционизмом одного из старейших приморских художников Анатолия Кротова, ироническим реализмом Сергея Меренкова, постмодернизмом «приморского Шагала» Рюрика Тушкина.

Обратить внимание полезно и на фантастический, символический реализм Лидии Козьминой и философские работы Олега Подскочина, мистический реализм Юрия Аксенова. А как интересны символизм Лили Зинатулиной, сюрреализм Александра Злотникова, наконец, наивный примитивизм Владимира Погребняка!

- Это художники, которыми мы гордимся, - отметил директор музея современного искусства г. Владивостока «Артэтаж» Александр Городний. - Их работы экспонировались в очень значимых местах и в России, и за рубежом. Их не стыдно показать, и вы в этом сами убедитесь. Хочется пожелать, чтобы благовещенцы максимально посетили эту выставку, получили добрые впечатления и почаще приезжали во Владивосток.

Приморские художники представят в экспозиции 63 работы, а их амурские коллеги - 61 произведение живописи, графики и скульптуры. Не обойдется и без творческих встреч и мастер-классов: благовещенцев ждет знакомство с приморским художником, преподавателем Приморского краевого художественного колледжа Александром Злотниковым, а также известным амурским живописцем и графиком, создателем новой техники «контрфактура» Николаем Савченко.

Выставка продлится до 7 ноября.

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Театральное Приамурье: какие спектакли посетить

Пока Амурский областной театр драмы готовится к главной премьере сезона - ею станет инсценировка «Преступления и наказания» (16+), нам предлагают посетить уже полюбившиеся постановки. Примечательно, что на этой неделе зрителя ожидает жанровое разнообразие: есть и трагедия, и комедия, и два очень непохожих друг на друга детектива.

Желающим задуматься о любви и жизни рекомендуем «Евгения Онегина» (12+). Как обыграли в театре известный сюжет, узнаете 14 октября в 18.00.

Мечтающим расслабиться и посмеяться в конце рабочей недели подойдут «Тетки» (12+). Комедия расскажет о двух сестрах пенсионного возраста, которые получают в наследство прекрасный особняк, но вскоре этот дом пытаются у них отобрать. Что произойдет дальше, смотрите 15 октября в 18.30.

На этой неделе зрителя ожидает жанровое разнообразие: есть и трагедия, и комедия, и два очень непохожих друг на друга детектива Фото: amurteatr.ru

Проверить свою дедукцию можно, став зрителем постановки «Восемь любящих женщин» (16+). По сюжету на загородной вилле убивают хозяина. Под подозрением оказывается каждая из присутствующих в доме: жена, дочь, падчерица, теща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы. Кто виноват, будут выяснять 16 октября в 18.00.

Детективную интригу иного рода предлагают «Смешные деньги» (16+). Это история английского клерка, который по ошибке приносит домой чужой чемодан, а тот оказывается набит деньгами. Чьи это деньги? Что с ними делать? Ответы на эти вопросы дадут 17 октября в 18.00.

КСТАТИ

Кукольные гастроли продолжаются

Артисты Тульского государственного театра кукол с прошлой недели гостят в Амурской области, и не просто гостят - показывают лучшие свои постановки. Однако гастроли близятся к концу - если вы хотите увидеть их спектакли, то стоит посетить театр в эти же выходные.

Что же показывают?

• «Пеппи Длинныйчулок» (6+) - история о смелой фантазерке и ее друзьях, которая каждого зарядит невероятным оптимизмом. Постановки состоятся 15 октября в 18.30 и 16 октября в 17.00 на сцене Амурского областного театра кукол.

• «Карлик Нос» (6+) - поучительная сказка о том, что внешность не главное - куда важнее доброта, подкрепляемая делом. Увидеть можно 16 октября в 11.00, также на сцене театра.

• «Чудо-зонтик» (0+) - музыкальный спектакль для малышей, чем-то напоминающий знаменитого «Маленького принца». Покажут 16 октября в 13.00 на сцене театра и 17 октября в 11.00 в музее «Дом И. А. Котельникова».

• «Дюймовочка» (0+) - добрая история о крошечной девочке, которая пройдет через множество испытаний и найдет на этом пути верных друзей. Посмотреть можно 17 октября в 11.00 и 13.00 на сцене театра.

Куда еще сходить в Благовещенске?

Вечернее мероприятие

15 октября, 19.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, 8 (4162) 52-43-48

12+

Вечерняя экскурсия в фонды

15 октября, 18.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165, 8 (4162) 77-34-14

12+

Театрализованное мероприятие к Международному дню хлеба

16 октября, 12.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, 8 (4162) 52-43-48

6+

Интерактивная экскурсия о хищниках Приамурья

16 октября, 12.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165, 8 (4162) 77-34-14

6+

Демонстрация изготовления изделий за гончарным кругом и роспись керамики

17 октября, 11.00

Музей-мастерская А. Тихомирова

ул. Пионерская, 14, 8 (4162) 49-00-09, 77-53-83

6+

Лекция

17 октября, 12.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, 8 (4162) 52-43-48

12+

Интерактивное мероприятие

17 октября, 12.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131, 8 (4162) 49-44-10

6+