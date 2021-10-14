Профессор Юлий Перельман: «Есть возможность заболеть сразу двумя вирусами – коронавирусом и гриппом»

В ближайшее время ожидается признание ВОЗ и Европейским медицинским агентством российской первой и наиболее эффективной из отечественных вакцин «Спутника-V» Фото: Правительство Амурской области

Оказывается, человек может заболеть коронавирусом и гриппом одновременно. Об этом пресс-службе правительства Амурской области рассказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Юлий Перельман.

- В настоящее время частота сочетаний гриппа и коронавируса оценивается в разных странах от 0,5 до 5,5%. Оба вируса поступают через дыхательные пути, но прикрепляются к разным рецепторам, а потому не конкурируют друг с другом. С этим связана высокая вероятность более тяжелого течения сочетанной инфекции, осложнений и смертельных исходов. Поэтому так важно в наступающем эпидемическом сезоне вакцинироваться и от новой коронавирусной инфекции, и от гриппа, - отмечает Юлий Перельман.

Юлий Михайлович считает, что для того, чтобы преодолеть пандемию и нормализовать эпидобстановку, нужно пройти вакцинацию и соблюдать меры по предупреждению распространения коронавируса.

- В России разработаны эффективно действующие вакцины против коронавируса. В самое ближайшее время ожидается признание Всемирной организацией здравоохранения и Европейским медицинским агентством нашей первой и наиболее эффективной из российских вакцин «Спутника-V». Ее эффективность многократно подтверждена в реальной жизни миллионов наших сограждан. Вакцинация резко снижает вероятность тяжелого течения болезни, - отмечает Юлий Перельман. - Те случаи, когда вирус пробивает сформировавшуюся под действием вакцины иммунную защиту, связаны либо с дефектами иммунной системы вследствие хронических болезней, либо с тем, что люди не получили вторую дозу, либо прошло мало времени с момента вакцинации и должный иммунный ответ не успел сформироваться. Очень важно вакцинировать как можно большее количество людей за максимально короткий срок, пока вирус не успел подвергнуться дальнейшим значимым мутациям. Пока, к сожалению, темпы вакцинации недопустимо низкие.

Даже вакцинированным следует обязательно носить маски, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки и поверхности спиртосодержащими средствами, проветривать помещения. Кроме того, нужно укреплять организм с помощью дыхательной гимнастики, физических упражнений, полноценного питания.