Амурский инспектор ДПС по просьбе друга отпустил нарушителя

Теперь полицейского могут уволить Фото: СУ СК России по Амурской области

Следственный отдел Свободного возбудил уголовное дело против инспектора ДПС. По информации пресс-службы ведомства, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации правоохранителей, факт нарушения был выявлен 18 июля текущего года. Тогда инспектор остановил водителя, не имеющего прав, но отпустил его по просьбе знакомого.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. В МВД России по Амурской области сообщили, что если вина полицейского будет доказана, то его уволят по отрицательным основаниям, а руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности.