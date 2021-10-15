Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 октября 2021: врачи работают по 12 часов

С усталостью врачам помогает лишь сон – на другое времени не остается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, как проходит работа амурских докторов в «красной зоне» пресс-службе регионального Правительства рассказал руководитель инфекционного госпиталя Благовещенской городской кинической больницы Виктор Бардов.

Ранние пташки и тяжелая работа

Специалист отметил, что, в целом, работа медиков не изменилась. Основной задачей, как и прежде, остается спасение жизни пациента. Есть одна лишь разница – теперь врачи работают в средствах индивидуальной защиты, что доставляет некоторые неудобства.

Рабочий день начинается в 8 утра. В отделениях проводятся планерки, на которых обсуждают проблемы по дежурству, говорят о тяжелых больных, в том числе, и недавно поступивших.

- Затем доктора идут на обход к своим пациентам, после чего работают с медицинской документацией, проводят коррекцию лечения, назначают обследование, общаются с родственниками, ну и, самое главное, – выписывают домой выздоровевших. При этом нередко можно встретить «ранних» врачей на обходе и заведующих отделениями в реанимации уже в 7 утра. Смены длятся по 12 или 24 часа (это реже). Обычно через 6 часов мы выходим в «чистую» зону немного передохнуть, пообедать, - рассказывает Бардов.

Всего в госпитале трудится 853 человека. Казалось бы, много. Но коек развернуто 1 000. Круглосуточно работают приемное отделение, реанимация, 12 лечебных отделений, а также огромный диагностический блок (лаборатория, УЗИ, функциональная диагностика, эндоскопия, лучевая диагностика) и узкие специалисты-консультанты. Учитывая разный контингент пациентов, есть и родильный зал, и операционный блок. При этом не стоит забывать, что работу госпиталя обеспечивают и другие отделы: администрация, больничная аптека, хозчасть, отдел закупок, It-отдел.

«Врачам тяжело терять пациентов»

Работа у медиков достаточно тяжелая, но никто не допускает, чтобы она вставала в ущерб здоровья сотрудников. При этом нагрузка сопоставима с той, что была год назад. Правда, врачи уже привыкли к такому режиму работы и защитным костюмам.

- Все отлажено, порой доведено до автоматизма, поэтому все спокойно, стоим на страже здоровья амурчан, - отмечает специалист.

По словам Виктора Бардова, работать в СИЗах, по-прежнему, тяжело – жарко, особенно летом. Защитные очки запотевают, да и любые манипуляции в перчатках выполнять гораздо сложнее.

- Да и элементарно посетить туалетную комнату можно только полностью размывшись и пройдя санпропускник, - подчеркивает Виктор Бардов.

Но все же СИЗы – не самое ужасное. Самое тяжелое, признается медик, терять пациентов.

- К этому никогда не привыкнуть, - говорит он.

«Страшно, когда погибают молодые»

Этот госпиталь – самый большой в области, и у его сотрудников есть возможность помогать пациентам не только с коронавирусом, но и с различной терапевтической и хирургической патологией.

- Наши акушеры-гинекологи принимают роды, выполняют кесарево сечение, поэтому поток пациентов постоянный и очень большой. Например, на днях мы госпитализировали 80 пациентов, еще 30 были обследованы и направлены на амбулаторное лечение, переведены в другие медицинские организации, - вспоминает Виктор Бардов.

Появление новых штаммов тоже заметно – медики видят, что инфекция протекает гораздо агрессивней, стремительно увеличивается поражение легких.

- На сегодняшний день у нас получают лечение пациенты от 15 до 99 лет. Обычно мы госпитализируем пациентов с 18 лет, но есть одно исключение – беременные до 18 лет, они всегда получают лечение в учреждениях взрослой лечебной сети. Тяжелобольных больше половины, они, как правило, имеют большой процент поражения легких, признаки дыхательной недостаточности и получают респираторную поддержку, у некоторых тяжесть состояния обусловлена тяжелой декомпенсированной сопутствующей патологией, - поясняет врач.

Пациенты сейчас на все реагируют вполне адекватно и настроены на лечение, когда в начале пандемии многие отрицали возможность инфицирования, а некоторые даже убегали из больницы.

- Основная часть пациентов не вакцинированы (около 96%). Всегда при сборе анамнеза мы уточняем про вакцинацию, большинство пациентов очень сожалеют, что не вакцинированы, - отмечает эксперт.

С пациентами врачи всегда разговаривают, настраивают на благоприятный исход заболевания, объясняют, как дышать, как лежать, как принимать пищу. А передавать теплоту и хорошие эмоции костюм никак не мешает. Но очень страшно медикам становится, когда болезнь смертельно поражает молодых.

Детям пришлось стать самостоятельными

Специалист приводит в пример врача-невролога Олесю Валерьевну Жукову. Она – мама четверых детей. Работает в день лечащим врачом и задерживается на дежурство. На семью остается совсем мало времени. Детям пришлось стать более самостоятельными, они помогают друг другу с уроками, старшие присматривают за младшими, но все понимают, какую важную миссию выполняет их мама.

С усталостью врачам помогает лишь сон – на другое времени не остается.

На вопрос «что для вас пандемия ковида?» врач отвечает:

- Пандемия для меня – потеря самого родного и близкого человека. Доктора говорят – боль, всеобщая проблема, проверка на прочность. В рамках врачебной специальности - получение новых знаний и расширение профессиональных компетенций.