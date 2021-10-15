Студенты Дальневосточного ГАУ получат по 3 тысячи рублей за вакцинацию

Представители вуза отмечают, что мера носит стимулирующий, а не обязательный характер

Стало известно, что студенты Дальневосточного государственного университета в Благовещенске получат по три тысячи рублей за вакцинацию. Об этом стали сообщать в студенческих чатах. Правда, деньги дадут только тем, кто обучается на бюджетной основе.

Чтобы получить выплату, необходимо сделать прививку в период с 11 октября по 31 ноября 2021 года и иметь при себе сертификат о пройденной вакцинации. Представители вуза отмечают, что мера носит стимулирующий, а не обязательный характер, и предложили ее студсоветы, а не руководство.

- Сейчас мы сосредоточены на поддержке успешных темпов вакцинации и стараемся максимально избегать введения жестких ограничений. В нашем вузе из-за специфики дисциплин дистанционное обучение нежелательно. Студенты должны получать практические знания, выезжать в поля и работать в лабораториях. В университете все это прекрасно понимают. Поэтому вакцинирование студентов и преподавателей идет без особых проблем. На данный момент уже привито 50% от общего числа учащихся и более 90% преподавательского состава. Для нас это хорошие показатели, но планируется увеличивать их и дальше, - рассказал начальник управления по воспитательной работе ДальГАУ Андрей Билько.

Также он отметил, что в здании вуза установлены рециркуляторы, раздаются индивидуальные средства защиты. Большое внимание уделяется обработке рук. Также университет сотрудничает с медиками-волонтерами из Амурской государственной медицинской академии, которые рассказывают студентам о вакцинации и развеивают основные мифы о коронавирусе.

- Говорить об успешности меры пока рано, но мы надеемся получить результат уже через две недели. Наша задача - работать в нормальном режиме без вреда для студентов и их учебного процесса, - говорит Билько.