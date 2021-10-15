Как благовещенцы до Питера на машине добирались

По пути уже бывшие амурчане останавливались в красивых местах и посещали заинтересовавшие их города Фото: архив героев

Семейная пара из Благовещенска решила осуществить мечту - переехать в Санкт-Петербург. Но поехали они не на поезде или самолете, а на собственной машине, чтоб родную страну по дороге посмотреть. Путь занял больше месяца, а впечатлений накопилось на целую жизнь. Путешественники рассказали «Комсомолке», где они спали, что ели и как справлялись с трудностями.

Фото: архив героев

Взяли все

На путешествие Екатерина и Валерий Харловы решились еще год назад, тогда и начали подготовку.

- Мы планировали маршрут, копили деньги. За полгода до путешествия купили машину, пригнали нам ее из Владивостока, с аукциона в Японии, - рассказывает Катя. - Но в итоге все решилось в последний момент - выбрали день и сорвались в дорогу. Друзья и родственники нас поддержали.

Фото: архив героев

Серьезной подготовки, признаются благовещенцы, у них не было. Машина была куплена в хорошем состоянии, пришлось только поменять масло и хорошенько заправиться. Даже бензин с собой решили не брать, машина «экономная», а по трассе хватало заправок.

- Единственное, мы брали с собой такую японскую штуку, чтобы в дороге латать колеса, если пробьем. Название, к сожалению, не помню, это баллончик, содержимое которого заливаешь прямо в колесо, и оно изнутри дырку заделывает, - описывает девушка. - Так как у нас гибридная машина, нет места под запаску.

Фото: архив героев

А вот вещей пришлось взять много - все. И на себя, и на собаку.

- Мы забрали все, что только можно, так как уезжали насовсем. Машину завалили вещами так, что на заднем сиденье невозможно было сидеть, только лежать, - со смехом вспоминает Катя. - Там были и палатка, и вода, и еда.

Однако половина вещей в пути так и не пригодилась. Палаткой и надувным матрасом амурские авантюристы воспользовались всего пару раз, в дальнейшем предпочитая ночевать в машине.

- Мы ехали по Сибири в августе, и ночью уже было холодно. Кроме того, нас очень напугали, что там водятся медведи, поэтому мы буквально пару ночей поспали в палатке, - объясняет Катя. - Машина у нас очень маленькая, поэтому спать там было тяжело, но мы приноровились. Валера, как мог, раскладывал себе переднее сиденье, я скукоживалась на заднем, а на другом переднем сиденье спала наша собака Фасолька. Конечно, мы не всегда ночевали в машине. Иногда останавливались в придорожных отелях, если они были недорогие.

Фото: архив героев

Щедрая Бурятия

Больше всего переживаний у начинающих путешественников вызывала еда, ведь страшно остаться на пустынной трассе без пропитания. Но семья Харловых не стала слишком заморачиваться по этому поводу. Главное - взяли еду собаке.

- Себе мы не брали много еды, - делится Катя. - У нас были пара банок тушенки, паштеты, лапша быстрого приготовления, пачка макарон и булка хлеба.

Как и заправок, по трассе хватало придорожных кафе. Катя и Валера предпочли питаться там. В кафе была возможность взять нормальную горячую еду, чтобы не портить желудок сухомяткой целый месяц.

- Мы чаще всего брали суп или борщ на трассе, - рассказывает девушка. - В принципе, еда недорогая, в районе 100-150 рублей стоит приличное горячее блюдо. Особенно понравилось в Бурятии в этом отношении: их кухня для любителей мяса - самое то.

Фото: архив героев

Десятки городов

По пути из Благовещенска в северную столицу путешественники посетили не один десяток городов. Где-то благовещенцы были проездом, а где-то решили задержаться подольше.

- Сложно рассказывать обо всех городах, их очень много, все они разные. Но больше всего запомнились Екатеринбург, Казань, Воронеж и Приморско-Ахтарск. Но в последнем мы жили целую неделю у родственников, он очень уютный, маленький, на деревню немного похож, там везде растут фрукты и виноград, - с улыбкой вспоминает Катя. - А в Екатеринбурге очень красивая набережная - река и куча мостиков со всех сторон.

Казань Екатерина называет самым благоустроенным городом из всех, что они посетили.

- Там очень красиво, много рек и озер в городе, все они красиво обустроены, все светится. Гулять можно и днем и ночью. И недвижимость недорогая, мы смотрели, - восторженно говорит Катя. - Воронеж немного уступает Казани и Екатеринбургу, но там мне понравилось, как построен город: он как бы на горке, а спуск к водохранилищу почти вертикальный. И на этом вертикальном спуске дома стоят, как грибы.

В Воронеже семейству Харловых пришлось по душе отношение к животным: «На многих супермаркетах города написано: «У нас можно на роликах, с мороженым и с животными», это очень здорово!»

По пути уже бывшие амурчане останавливались в красивых местах и посещали заинтересовавшие их города Фото: архив героев

Фасолька-путешественница

Небольшая собачка Фасолька, которую ласково называют Фасей, путешествовала вместе с хозяевами. Она так же спала в палатке, гуляла по сибирским полям и лесам и знакомилась с новыми городами. Она же стала центральной фигурой во многих забавных ситуациях.

Расстроило путешественников то, что с собаками не пускают в природные заповедники и национальные парки. Исключением стала Кунгурская ледяная пещера.

- Это просто огромная гора и пещера, по которой мы ходили чуть больше часа. Часть пещеры - во льдах, со снегом круглый год. Там есть подземные озера. Очень впечатлило. Нас туда пустили с Фасолькой. Забавно вышло, что в группе были дети, они постоянно шумели, мешали гиду. И когда мы вышли, все говорили - вот собака нормально себя вела, не то что дети! - смеется Катя.

Иногда наличие собаки становилось проблемой, особенно при съеме жилья.

- Например, в Иркутске хозяйка квартиры, когда увидела Фасю, «содрала» с нас на 500 рублей больше. В итоге мы решили собаку прятать. Но нас все равно раскрывали. Правда, приятных ситуаций было больше. Один милый дедушка, увидев ее, просто сказал: «О, так вы с охраной!» Так у Фасольки появилось новое прозвище - Охрана, - рассказывает Катя.

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Советы путешественникам

В среднем на дорогу у благовещенцев ушло около 100 тысяч рублей. Большую часть этой суммы «съел» бензин, остальное - жилье, еда и другие мелкие траты. При этом Катя с Валерой не снимали дорогие отели, не покупали дорогую еду, часто ночевали в машине.

- Поначалу это все очень весело и прикольно, интересна каждая тропинка. Но под конец ты уже мчишь изо всех сил, почти не останавливаясь, чтобы быстрее доехать, так как от машины уже тошнит, - честно подвела итоги Катя.

Но за время поездки семейство Харловых поняло для себя два важных момента, которые могут помочь новоявленным путешественникам:

♦ «Советую всем не искать короткие пути - только федеральные трассы. Мы как-то попытались поехать короткой дорогой в Улан-Удэ. Треть пути - и мы развернулись обратно. Я даже не знаю, как описать эту дорогу. Вот смотрели фильм «Дрожь земли»? Вот там как будто черви огромные ползали. Дорога состоит из дыр и бугров, где-то осыпанная, где-то вспученная, там днище машины можно оставить».

♦ «Берите деньги с запасом. Когда снимаешь квартиру, часто нужно отдать залог больше, чем месячная стоимость аренды. Даже если получится быстро найти работу, зарплата будет только в следующем месяце, поэтому рассчитывайте финансы. Мы бы посоветовали взять на саму поездку 100 тысяч, и еще на жизнь в новом городе оставить около 150 на первое время».

КСТАТИ

- Когда собираетесь остановиться где-то на трассе поесть, надо посмотреть, стоят ли там дальнобойщики. Они все время ездят туда-сюда и знают, где готовят нормально, вкусно и недорого, - делятся наблюдениями путешественники.