В Благовещенске задержали подозреваемого в убийстве

Подозреваемый сознался в убийстве Фото: скриншот с видео УМВД России по Амурской области

В областной столице оперативники в короткие сроки установили личность подозреваемого в убийстве. Как сообщили пресс-служба УМВД России по Амурской области, им оказался ранее судимый мужчина 1979 года рождени.

- 12 октября в полицию Благовещенска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что во время прогулки в районе заброшенных казарм по улице Зейская увидела тело мужчины. На вызов незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в полиции.

При осмотре места происшествия правоохранители нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Было обнаружено и предполагаемое орудие преступления – нож. Следователем СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Для установления личности погибшего была составлена и направлена в отделы полиции ориентировка. Благодаря этому на следующий день правоохранительными органами установлена личность погибшего, им оказался мужчина 1974 года рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, что в последнее время погибший общался с мужчиной, ведущим антисоциальный образ жизни и, опросив возможных свидетелей, установили его личность. Мужчину задержали недалеко от места преступления и доставили в отдел полиции.

Задержанный сознался в убийстве, пояснив, что причиной этому стала личная неприязнь.

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

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