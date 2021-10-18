Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 октября 2021: студентам ДальГАУ заплатят за вакцинацию

Чтобы получить выплату, необходимо сделать прививку в период с 11 октября по 31 ноября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Студентам Дальневосточного государственного университета в Благовещенске заплатят по три тысячи рублей за вакцинацию. Правда, деньги дадут только тем, кто обучается на бюджетной основе.

Чтобы получить выплату, необходимо сделать прививку в период с 11 октября по 31 ноября 2021 года и иметь при себе сертификат о пройденной вакцинации. Представители вуза отмечают, что мера носит стимулирующий, а не обязательный характер, и предложили ее студсоветы, а не руководство.

- Сейчас мы сосредоточены на поддержке успешных темпов вакцинации и стараемся максимально избегать введения жестких ограничений. В нашем вузе из-за специфики дисциплин дистанционное обучение нежелательно. Студенты должны получать практические знания, выезжать в поля и работать в лабораториях. В университете все это прекрасно понимают. Поэтому вакцинирование студентов и преподавателей идет без особых проблем. На данный момент уже привито 50% от общего числа учащихся и более 90% преподавательского состава. Для нас это хорошие показатели, но планируется увеличивать их и дальше, - рассказал начальник управления по воспитательной работе ДальГАУ Андрей Билько.

Также он отметил, что в здании вуза установлены рециркуляторы, раздаются индивидуальные средства защиты. Большое внимание уделяется обработке рук. Также университет сотрудничает с медиками-волонтерами из Амурской государственной медицинской академии, которые рассказывают студентам о вакцинации и развеивают основные мифы о коронавирусе.

- Говорить об успешности меры пока рано, но мы надеемся получить результат уже через две недели. Наша задача - работать в нормальном режиме без вреда для студентов и их учебного процесса, - говорит Билько.

Однако другие вузы не планируют применять такую практику. Так, в БГПУ рассказали, что проблем с вакцинацией у них нет, поэтому дополнительные меры им не нужны.

- Сейчас у нас наблюдается высокий процент вакцинированных студентов. Прививку уже получили более 85%. Наши студенты вакцинируются самостоятельно, - рассказали в вузе.

Примерно то же самое сообщили и в Амурском госуниверситете.

- Как мы поняли, в ДальГАУ инициаторами обращения стали сами студенты. У нас подобных запросов пока не поступало. Наши учащиеся спокойно вакцинируются добровольно из-за нежелания вновь переходить на дистанционное обучение, - отметили в пресс-службе университета.