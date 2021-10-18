В амурском поселке кто-то поджег памятник участникам Великой Отечественной войны

Причастных к возгоранию ищет полиция Фото: читатели

В Сковородинском районе неизвестные подожгли памятник участникам Великой Отечественной войны. Происшествие случилось накануне в поселке Ерофей Павлович. Монумент, расположенный в парке Победы, покрылся копотью.

По сообщениям местных жителей на место также выезжали пожарные – они тушили возгорание.

Полиции уже известно о произошедшем. По информации пресс-службы УМВД России по Амурской области, правоохранителям сообщение поступило вечером 17 октября.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к произошедшему, - рассказали в ведомстве.