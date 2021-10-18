Мэр Тынды Марина Михайлова посоветовала обратиться к врачу человеку, который угрожает ее заместителю

Сообщения приходили заму Михайловой еще на прошлой неделе Фото: @mikhaylova_tynda

Тема угроз сотрудникам администрации Тынды все еще имеет место быть. В очередном еженедельном отчете мэр столицы БАМа вновь подняла эту тему.

Угрозы поступали заместителю Марины Михайловой Марии Томощук. Мэр, в свою очередь, пристыдила угрожающего и в шутку назвала его «шалунишкой».

Сообщения приходили заму Михайловой еще на прошлой неделе. В них автор писал, что наблюдает за женщиной и «скоро все закончится».

Личность «шалунишки» удалось установить. Им оказался бывший водитель городской думы.

- Седой, как лунь, и туда же! Наблюдает он за молодой и красивой заместительницей главы администрации. Уважаемый, в вашем случае надо не наблюдать, а наблюдаться у доктора, я думаю, у психиатра, - посоветовала мэр Тынды.