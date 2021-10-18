«Предъявите QR-код»: как работают кафе Благовещенска в новых условиях

Новое требование, по которому в кафе необходимо предъявлять QR-коды и паспорта, пока работает с перебоями Фото: Иван МАКЕЕВ

С 18 октября попасть в кафе, столовую или ресторан в Благовещенске можно, только предъявив QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или недавно перенесенную болезнь. «Комсомолка» решила выяснить, действительно ли нововведение работает, или в некоторые кофейни можно пробраться «зайцем».

Подготовились не все

Корреспонденты «КП» обследовали сразу несколько заведений неподалеку от редакции. Сначала заглянули в ресторан китайской кухни, где, помимо прочего, подают бизнес-ланчи. На входе попали в небольшую очередь из желающих пообедать.

- Пустить без кода никак не можем, нам за это штраф до 500 тысяч грозит, - объясняла посетителям сотрудница кафе со смартфоном в руках.

- А если самовывоз? - спросил кто-то из посетителей.

- На самовывоз можем так, без кода отдать, - ответила женщина и, проводив взглядом удаляющихся молодых людей, повернулась к нам. - Вы на бизнес-ланч?

Мы согласно кивнули и потянулись за телефонами. Код считался безо всяких проблем, но в дополнение к нему попросили показать паспорт или его фотографию в телефоне. Удостоверившись, что QR-код действительно принадлежит нам, пропустили внутрь. За нашей спиной уже поджидали следующие гости:

- Ой, а у нас сертификат о прививке есть, а кода нет, - проговорила одна из них растерянным голосом. - У моей коллеги «Госуслуги» почему-то не работают, не получается код достать…

Проверяющая задумалась, а потом вдруг смилостивилась: «Проходите. Но только один раз, а то риск штрафа - сами понимаете». Гости поняли, улыбнулись благодарно и тоже прошли в зал, переговариваясь:

- Зато свободных мест у вас, поди…

- Да, много, - согласилась сотрудница заведения. - И так еще долго будет. Код где-то у половины есть, остальных разворачивать приходится.

Рук не хватает

В большинстве заведений код все-таки просят, но есть нюансы. В одном кафе, например, код просканировали - а паспорт не спросили. А в торговом центре на фудкорте QR-коды достаточно было просто показать, сканера у охранника не было.

И лишь в трех из проверенных нашими корреспондентами заведений QR-код вообще не потребовался.

Одним из них оказалась столовая в центре Благовещенска: журналист спокойно прошел через зал к раздаточной линии, выбрал блюда, дошел с подносом до кассы. Там поинтересовался: «А код-то вам надо показывать?» - и получил однозначный ответ, что на кассе ничего подобного не проверяют.

Вторым заведением, где QR-код не спросили, была кофейня, также расположенная на одной из центральных улиц города. Специалиста со сканером не было ни у входа в заведение, ни в самом зале.

Третьим стало кафе, где продают шаурму. Наша журналист, заранее подготовив смартфон с открытым изображением и паспорт, вошла как ни бывало. В течение пары минут она осматривала ассортимент и ждала проверки (а вдруг попросят!). Но единственное, что ей сказали сотрудники, это: «Слушаем вас».

Корреспондент «Комсомолки» беспрепятственно дошел до самой барной стойки. Там сделал заказ и заодно узнал: новое требование не соблюдают попросту потому, что рук не хватает - официанты еле успевают столики обслуживать, а тут еще и коды проверяй!.. Но на работу в кофейне вот-вот выйдет стажер, и тогда QR-коды здесь тоже будут исправно сканировать.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Новое требование, по которому в кафе необходимо предъявлять QR-коды и паспорта, пока работает с перебоями. Большинство заведений стараются его соблюдать, но сталкиваются с проблемами, которые предсказывали многие специалисты индустрии. В частности, не так-то просто выделить из имеющегося штата сотрудника, который занимался бы сканированием кодов, и уж тем более - за неделю отыскать нового специалиста.